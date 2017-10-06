Эксперты назвали главных "врагов" красоты

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По их утверждению, внешность девушек прежде всего страдает от рук их самих.Чтобы надолго сохранить красоту и молодость своей кожи и волос, следует перестать делать всего 5 вещей.Старайтесь никогда не подпирать голову руками, так вы добавите себе морщин. От которых даже самые дорогие крема не помогут избавиться.Не прикасайтесь к своему лицу руками, особенно когда вы находитесь в общественных местах. Иначе не удивляйтесь потом, откуда взялись прыщи и угревая сыть. Их вызывают микробы, которых вы любезно сажаете на свою кожу, нервно потерев, например, лоб или почесав нос.Никогда не ложитесь спать, не смыв косметику. Наутро будет недостаточно просто умыться. Забитые поры, воспаленная кожа и отеки под глазами так просто не убрать. Поэтому не ленитесь умываться каждый вечер.И еще несколько раз в месяц тщательно вымывайте и высушивайте все кисти и спонжи для макияжа. Если в них поселятся микробы, о нежной сияющей коже вам придется надолго забыть.Обезвоживание организма опасно не только для красоты, но и для здоровья в целом. Клетки для нормального функционирования должны получать достаточно влаги. Выпивайте в день не менее полутора литров чистой воды. Тогда все будет в норме.Наши локоны требуют постоянного ухода. Им вредят средства для укладки, краски, на них оседают вредные вещества из атмосферного воздуха. Без должного внимания, вы рискуете остаться с тусклой, безжизненной шевелюрой. Качественные средства по уходу за волосами и народные рецепты помогут сохранить красоту локонов.Избавьтесь от привычки постоянно облизывать и покусывать губы. Даже если вы нервничаете или злитесь. От таких действий вы непременно получите язвочки и трещинки. Красиво? Нет!