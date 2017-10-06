Эксперты назвали главных "врагов" красоты
Чтобы надолго сохранить красоту и молодость своей кожи и волос, следует перестать делать всего 5 вещей.
Руки прочь!
Старайтесь никогда не подпирать голову руками, так вы добавите себе морщин. От которых даже самые дорогие крема не помогут избавиться.
Не прикасайтесь к своему лицу руками, особенно когда вы находитесь в общественных местах. Иначе не удивляйтесь потом, откуда взялись прыщи и угревая сыть. Их вызывают микробы, которых вы любезно сажаете на свою кожу, нервно потерев, например, лоб или почесав нос.
Чистота – это главное!
Никогда не ложитесь спать, не смыв косметику. Наутро будет недостаточно просто умыться. Забитые поры, воспаленная кожа и отеки под глазами так просто не убрать. Поэтому не ленитесь умываться каждый вечер.
И еще несколько раз в месяц тщательно вымывайте и высушивайте все кисти и спонжи для макияжа. Если в них поселятся микробы, о нежной сияющей коже вам придется надолго забыть.
Больше воды!
Обезвоживание организма опасно не только для красоты, но и для здоровья в целом. Клетки для нормального функционирования должны получать достаточно влаги. Выпивайте в день не менее полутора литров чистой воды. Тогда все будет в норме.
Внимание на волосы!
Наши локоны требуют постоянного ухода. Им вредят средства для укладки, краски, на них оседают вредные вещества из атмосферного воздуха. Без должного внимания, вы рискуете остаться с тусклой, безжизненной шевелюрой. Качественные средства по уходу за волосами и народные рецепты помогут сохранить красоту локонов.
Губки-ягодки!
Избавьтесь от привычки постоянно облизывать и покусывать губы. Даже если вы нервничаете или злитесь. От таких действий вы непременно получите язвочки и трещинки. Красиво? Нет!
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Добавил ignat в категорию Дерматология
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