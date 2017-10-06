Будут ли продавать лекарства вне аптек?

Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение министерству здравоохранения разработать законопроект, который может изменить порядок продажи лекарственных средств – по крайней мере (для начала) некоторых из них.Речь идет о предложении, которое уже один раз не прошло этап общественного обсуждения: возможность продажи некоторых медикаментов в супермаркетах, куда люди ходят за продуктами. Об этом рассказали в РБК со ссылкой на источники в правительстве и Минпромторге, уточнив, что вопрос обсуждался на совещании в правительстве. Основная тема совещания была другой, однако чиновники согласились, что законопроект о продаже лекарств в продуктовых торговых сетях также имеет право на существование.В Минпромторге приветствуют инициативу Игоря Шувалова. Специалисты ведомства считают, что увеличение количества потенциальных точек сбыта стимулирует рост конкуренции, а кроме того, лекарства станут более доступными в прямом смысле слова – витамины или средство от простуды можно будет приобрести вместе с хлебом, не заходя в аптеку специально. На первом этапе предлагается расположить на полках супермаркетов препараты, не требующие рецепта и специальных условий хранения.Фармацевты выступают против законопроекта – во-первых, заявляют они, он отнимет часть прибыли у аптек, которую им придется компенсировать ростом цен на другие препараты, таким образом, лекарства подорожают. Во-вторых, аптек везде достаточно, в том числе в супермаркетах, и нет нужды дублировать функции, если люди могут до или после посещения торговой сети зайти в аптечную. Наконец, аптеки обеспечивают должные условия хранения и при необходимости помощь специалиста с фармацевтическим образованием – этого супермаркеты предложить потребителям не смогут. Последний аргумент неофициально привели в Минздраве.