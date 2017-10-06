Соя способствует бесплодию мужчин

Пища, в состав которой входит соя, способна снизить содержание сперматозоидов в сперме мужчин, считают американские ученые.Исследователи изучили взаимосвязь между качеством спермы и растением сои, которое содержит женский гормон фитоэстроген. Ученые выяснили, что у мужчин, которые потребляют продукты питания с содержанием сои, концентрация сперматозоидов гораздо ниже, чем у тех, кто есть продукты, не содержащие сою.Доктор Jorge Chavarro заметил, что употребление животными растений с содержание эстрогена приводит к нарушению у них репродуктивной функции и бесплодию, но до сих пор не замечали подобного эффекта на людях.В исследовании приняли участие 99 мужчин, которые обратились в клинику репродуктивной медицины. Участники употребляли 15 видов продуктов с содержанием сои. Ученые опросили мужчин о том, какие именно продукты они ели, так как содержание сои в них разное, затем разделили участников на группы в зависимости от уровня потребления сои. В результате оказалось, что у участников очень большая разница в концентрации сперматозоидов в зависимости от потребления соевых продуктов. Чем больше и чаще мужчины употребляли в пищу соевые продукты, тем ниже концентрация сперматозоидов у них была.По мнению доктора Jorge Chavarro, продукты, содержащие сою, скорее всего негативно влияют на репродуктивную функцию мужчины и впоследствии могут привести даже к бесплодию, но для того, чтобы сделать точные выводы и заявление по этому поводу, необходимо провести дополнительные исследования.