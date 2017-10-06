Диеты делают нас худыми, злыми и морщинистыми
Оказывается, что особенно вредят коже не наши годы, а резкие колебания веса. С возрастом к диетам нужно относиться с особой осторожностью, ведь недостаток необходимых коже питательных веществ незамедлительно отражается на ее внешнем виде. Правильное соотношение углеводов, жиров, белков, витаминов, минеральных веществ и воды просто необходимо для здоровья и красоты. Неразумно увлекаться как монодиетами (рисовая, кефирная, яблочная), так и голоданием. Если кожа не получает нормального питания, то быстро стареет, становится дряблой, бледной и морщинистой.
Любая диета — это немалый стресс для организма. Постоянное напряжение эластичных волокон ухудшает их растяжимость. Кроме того, нельзя забывать о гормоне стресса - адреналин сужает сосуды, а это особенно сказывается на тонких капиллярах поверхности кожи. В случае длительных стрессов кожа недополучает питание и кислород. Второй стрессовый гормон - кортизон, антагонист адреналина, останавливает процесс деления клеток и образование коллагеновых волокон.
Сохранению молодости кожи способствует не искусственно обедненное, а сбалансированное и максимально разнообразное питание. Особое внимание стоит обратить на продукты, содержащие витамин Е, который нормализует вредные свободные радикалы, вызывающие старение кожи. Это орехи, шпинат, зелень, ростки пшеницы. А для стимуляции выработки коллагена нужен витамин С, который в полной мере присутствующий в цитрусовых, помидорах, капусте, черной смородине. Включите также в свой ежедневный рацион жирную рыбу (сельдь, тунец, макрель). Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в ней, повышают защитные функции кожи и эластичность и, поверьте, нисколько не отражаются на фигуре.
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