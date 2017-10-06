Ученые назвали главную причину разводов

У детей разведенных родителей с большей вероятностью будут проблемы в супружеских отношениях по сравнению с теми, кто вырос в полных семьях. Это объясняется генетическими факторами, считают исследователи из Университета Содружества Виргинии (США).Материал об этом готовится к публикации в журнале Psychological Science.Специалисты обнаружили высокую частоту расставаний среди партнеров, чьи биологические родители были разведены. В семьях, где воспитывались приемные дети, такая связь не прослеживалась.- Это довольно существенное открытие. Почти вся предыдущая литература подчеркивала, что развод "передавался" из поколения в поколение в силу психологических факторов. Результаты нашей работы (ученые использовали данные шведского национального реестра) противоречат этому, ставя во главу унаследованный от родителей набор генов, - говорит профессор психиатрии и молекулярной генетики в Отделе психиатрии в Школе медицины VCU Кеннет Кендлер.Исследователи рекомендуют терапевтам, работающим с "проблемными" парами, ориентироваться на черты личности, которые "генетически провоцируют развод". А именно: вспыльчивость и неспособность контролировать эмоции.