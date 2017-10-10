Домашняя аптечка: как избавиться от кашля с помощью трав

Осенняя пора довольно опасна для тех, кому наименьшее переохлаждение может обернуться простудным заболеванием. Медики утверждают, чаще всего при простуде мы начинаем кашлять.

Но с помощью трав можно намного быстрее избавиться от кашля, чем если бы Вы пили лекарственные препараты.

Итак, три вида лекарственных трав, которые Вам помогут.

Первое – тимьян и чабрец.

Второе – плющ.

Третье – бузина.

Лекарственные травы, которые применяются для лечения кашля, содержат эфирные масла, полисахариды, сапонины, флавоноиды и дубильные вещества. Эфирные масла обладают противомикробным и противовоспалительным действием.
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