Домашняя аптечка: как избавиться от кашля с помощью трав

Осенняя пора довольно опасна для тех, кому наименьшее переохлаждение может обернуться простудным заболеванием. Медики утверждают, чаще всего при простуде мы начинаем кашлять.Но с помощью трав можно намного быстрее избавиться от кашля, чем если бы Вы пили лекарственные препараты.Итак, три вида лекарственных трав, которые Вам помогут.Первое – тимьян и чабрец.Второе – плющ.Третье – бузина.Лекарственные травы, которые применяются для лечения кашля, содержат эфирные масла, полисахариды, сапонины, флавоноиды и дубильные вещества. Эфирные масла обладают противомикробным и противовоспалительным действием.