Домашняя аптечка: как избавиться от кашля с помощью трав
Но с помощью трав можно намного быстрее избавиться от кашля, чем если бы Вы пили лекарственные препараты.
Итак, три вида лекарственных трав, которые Вам помогут.
Первое – тимьян и чабрец.
Второе – плющ.
Третье – бузина.
Лекарственные травы, которые применяются для лечения кашля, содержат эфирные масла, полисахариды, сапонины, флавоноиды и дубильные вещества. Эфирные масла обладают противомикробным и противовоспалительным действием.
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