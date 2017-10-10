Как улучшить пищеварение с помощью доступного натурального средства

Пищеварение – совокупность процессов физической и химической переработки пищи в пищеварительном тракте. Думаю, очевидно, что расстройство пищеварения приводит к нехватке питательных веществ в организме.Для улучшения пищеварения употребляйте лимонные цукаты.Приготовьте сироп из расчета 1,5 стакана сахара на 1 стакан воды. В кипящий сироп опустите 1 стакан нарезанной свежей кожуры лимона и проварите на небольшом огне в течение 10–15 минут. Кожуру лимона выньте из сиропа и просушите в темном прохладном месте. Употребляйте вместо конфет.Сироп можно использовать для получения витаминного напитка, также благотворно влияющего на пищеварение.Для его приготовления полученный сироп разбавьте 1,5 л воды и добавьте сок 2 лимонов. Полученную смесь доведите до кипения и остудите. Пейте вместо воды.