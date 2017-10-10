3 рецепта для укрепления сердца и профилактики инфаркта

Во многих странах Европы для укрепления сердца и профилактики инфаркта большой популярностью пользуется боярышник. Употребляется он в виде настоев, настоек, экстракта и т. д. Полезен и при приеме ягод внутрь:Рецепт 11 ст. л. цветков боярышника настаивать в течение 2 ч в закрытом сосуде в 1 стакане кипятка. Процедить. Принимать по 1/4 стакана 3—4 раза в день до еды;Рецепт 21 ст. л. плодов боярышника заварить в 1 стакане кипятка в закрытой посуде, настаивать в течение 2 ч на горячей плите, не доводя до кипения. Процедить. Принимать по 3 ст. л. 3—4 раза в день перед едой;Рецепт 3Настаивают 1 ст. л. цветков или плодов боярышника в течение 1 недели в 1 стакане водки в закрытом сосуде. Процеживают. Принимают по 20—25 капель в небольшом количестве кипяченой воды 3—4 раза в день до еды.