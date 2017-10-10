6 продуктов, которые предотвратят возникновение рака

Медики составили список продуктов, которые не только полезны для здоровья, но также являются эффективным средством профилактики рака.Один из самых полезных продуктов, которые полезно употреблять в умеренных дозировках – красное вино. В нем находится много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения, а также укрепляют клеточную структуру.Следующим важным продуктом являются помидоры, которые особенно важны для мужского здоровья. Люди, которые потребляют помидоры на регулярной основе, получают снижение риска развития рака простаты на 50%. По мнению исследователей, помидоры богаты ликопином, ингредиентом, который замедляет активаторы рака, подавляя его рост.Также своими противораковыми свойствами известны черника и малина. Особенно полезными эти ягоды будут для женщин, потому что связаны с пониженным риском развития рака яичников. Они получают свой темный цвет из-за высоких уровней фитохимических — соединений, что уменьшает эффект активаторов рака и подавляет пролиферацию раковых клеток.Также полезно ежедневное употребление чая или кофе, которые богаты антиоксидантами, снижающими риск развития рака. Отличным дополнением станет темный шоколад, который также богат этими веществами и способен улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, поднять настроение и помочь вам в борьбе с раковыми клетками.Не лишним будет приправлять еду одной из самых полезных специй – куркумой. Врачи отмечают, что она замедляет старение, уменьшает воспаление, боль и повреждение клеток, стимулирует иммунную систему и память, помогает при обычной простуде и гриппе и являться частью повседневного рациона.