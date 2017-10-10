Шесть мифов о простуде и гриппе

Этой осенью специалисты по гриппу ждали его прихода к концу сентября — началу октября — и он пришел по расписанию, до поры скромно прикрываясь пестрым букетом разнообразных ОРВИ. Прохожие — кто в масках, а кто и без — с хлюпающими носами и глазами «кроликов» заполонили общественных транспорт. Дети с подскочившей температурой засели дома, чтобы через пару дней, недолеченные толком, вновь отправиться в детские сады и школы… В целом — все, как обычно. Хотя еще летом в прогнозах эпидемиологов уже слышалось определенное напряжение, поскольку с большой вероятностью один из нынешних вирусов — ни кто иной, как тот самый H1N1, аналог которого вызвал пандемию в 2009 году. А с ней и всплеск летальных исходов от наступивших осложнений.Традиционно к группам риска и в этом году медики отнесли беременных женщин, детей, «хроников», особенно — страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких, пожилых людей. А также регулярных пользователей метро — из-за идеальных условий для распространения вируса, которые создают в подземке большое скопление людей и повышенная влажность.Что в связи с этим делать всем нам? Несмотря на то, что «секреты» профилактики и успешного лечения сезонной заразы более — менее известны, мифов, связанных с простудой и гриппом, с каждым годом не становится меньше. Разобраться в них, подтвердить или опровергнуть, сегодня помогают известные специалисты.Миф первый: «ОРВИ и грипп от заболевшего передаются при чихании или кашле»— Есть как минимум три пути передачи заболевания, а именно воздушно-капельный, воздушно-пылевой и бытовой. — Комментирует доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный оториноларинголог Центрального Федерального округа России, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Валерий Свистушкин.— Хочу также напомнить, что вирусы жизнеспособны в помещении в течение 2?9 часов! На бумаге, картоне и тканях — 8?12 часов, на металлических предметах и пластмассе — до 2 суток, на поверхности стекла — до 10 дней. Вывод прост: личная гигиена и регулярная уборка помещений — это азы профилактики. И это работает.Миф второй: «Лечить ОРВИ нечем и незачем»— В группе острых респираторных есть инфекции разной степени тяжести, некоторые из которых чреваты осложнениями в области сердечно-сосудистой и нервной системы, развитием пневмонии. - говорит профессор Валерий Свистушкин. — Однако установлено, что у пациентов, принимающих в этих ситуациях противовирусные препараты (официально ВОЗом при гриппе рекомендованы Реленза и Тамифлю (занамивир и осельтамивир - ред.) - осложнения встречаются гораздо реже. Но и респираторные инфекции в более легкой форме нельзя оставлять без внимания. Например, внутричерепные осложнения, развитие хронических заболеваний — это в первую очередь результат отсутствия своевременной медицинской помощи.Тактика лечения ОРВИ зависит от типа заболевания и особенностей каждого пациента. Это применение препаратов прямого или опосредованного противовирусного действия, симптоматическое лечение или поддерживающая терапия. В последнее время, кстати, много копий было сломано вокруг применения гомеопатических препаратов. Так вот, результаты последних клинических исследований еще раз подтвердили их эффективность. Всем известный Оциллококцинум, например, способствует как профилактике, так и уменьшению основных симптомов простуды — интоксикации, ринита и боли в горле, уже через 48 часов от начала применения. И у детей, и у взрослых.Важно: нужно обязательно обратиться за неотложной медицинской помощью, если вы испытываете одышку или затрудненное дыхание, или если высокая температура не снижается в течение более чем 3 дней. Опасные симптомы у ребенка: учащенное дыхание или одышка, не уменьшающаяся температура, конвульсии (судороги).Миф третий: Антибиотики при насморке лучше принять «на опережение» — на случай, если присоединится бактериальная инфекция— Какой живучий миф! — удивляется профессор Свистушкин. — Ведь давно доказано, что антибиотики не помогают быстрее выздороветь пациентам с острыми респираторными заболеваниями, и для профилактики их применять тем более не стоит. Есть достаточно хороших симптоматических лекарств, которые сильно облегчат состояние при ОРВИ. Один насморк чего стоит. В мире уже отказались от приема сосудосуживающих капель, которые вызывают привыкание. Хорошая альтернатива — таблетки от насморка на растительной основе. Проводилось исследование: уже к третьему дню терапии таблетками у 53 процентов пациентов полностью исчезли симптомы ринита, а у оставшихся 47 процентов они уменьшились вдвое. Интенсивность выделений из полости носа снижается в 3 раза. Главное — чтобы прием начался как можно раньше, при первых симптомах ринита.Миф четвертый: «Если переболел гриппом один раз, то в этот сезон больше не заболеешь»— Это не так. За один сезон можно переболеть несколькими вирусами гриппа и ОРВИ. Правда, что сразу после болезни человек невосприимчив к тому вирусу гриппа, которым переболел. Но в течение одного сезона мы можем столкнуться с несколькими типами вирусов. Так этой осенью Всемирная организация здравоохранения прогнозирует активизацию трех штаммов гриппа: грипп В «Брисбен», грипп А H3N2 «Гонконг» и H1N1 «Мичиган».Миф пятый: «Вакцинация может спровоцировать болезнь»— Вакцинация — самый надежный, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения способ профилактики гриппа. — подтвердил Валерий Свистушкин. — Состав вакцины меняется каждый год в соответствии с прогнозом эпидемиологов о тех штаммах гриппа, которые будут активны в новом сезоне. Правда, надо учитывать, что иммунитет против вируса гриппа формируется в течение 21 дня (так что если вы не сделали ее в сентябре — поторопитесь!) И прививка не защищает организм от других видов ОРВИ, поэтому нельзя забывать и о других мерах профилактики, в том числе и медикаментозных. Гомеопатические средства профилактики можно вообще применять длительно, на протяжении нескольких недель, и даже в течение всего сезона простуды и гриппа.Миф шестой: Стресс — «ключ» для любых респираторных инфекций— Результаты последних исследований в области нейрофизиологии позволяют предположить, что эмоции и настроение влияют на иммунную систему организма человека, снижая или повышая его сопротивляемость острым респираторным инфекциям. — говорит преподаватель кафедры педиатрии РМАНПО, д.м.н., профессор Ирина Николаевна Холодова. — На бытовом уровне многие отмечают, например, что когда человек уверен в себе и увлечен какой-то целью, он не отвлекается на негативные факторы, которые всегда и всех окружают, и в этом состоянии он реже подвержен инфекциям.Если в течение длительного времени человек испытывает злость, тревогу или депрессию, пусть даже эти эмоции будут слабовыраженными, у него больше шансов заболеть ОРЗ. Да, это вирусные заболевания, но их возбудители всегда в том или ином количестве присутствуют в организме. И только если хронический стресс, длительное переживание негативной эмоции нарушает работу иммунной системы, организм предоставляет им благоприятную почву для размножения и болезнетворного влияния.— Иногда «внутренняя картина» занимает очень большое, порой — доминирующее место. И тогда гораздо легче ликвидировать реального микроба в организме больного, чем «выселить» воображаемого микроба из его психики. — Разъясняет профессор Ирина Холодова. — Но проблема в том, что всего не более 14 процентов опрошенных пациентов для борьбы со стрессом используют лекарственные средства, а обращаются за помощью к специалисту — всего 1 процент. Между тем, прием лекарств, в том числе безрецептурных, допустим при проявлениях тревожности, нарушениях сна. Помните, что хронический стресс — ведет к заболеваниям. Обеспечьте дополнительную поддержку своему организму и не откладывайте визит к врачу.ФактГруппа американских исследователей выяснила, что у людей, спящих по 6 и менее часов в сутки, в 4 раза выше риск заболеть при контакте с вирусом, чем у тех, кто проводит во сне от 7 часов.КстатиВ Британии начался набор 500 пациентов — добровольцев для проведения клинических испытаний новой универсальной вакцины против сезонного гриппа. Вакцина от гриппа, которая используется сегодня, должна меняться каждый год в зависимость от мутации возбудителя болезни. Новая же вакцина воздействует на ту часть вируса гриппа, которая остается неизменной во всех его штаммах и разновидностях. По мнению исследователей из Оксфордского университета, это значит, что новая вакцина даст более надежную защиту и сможет убить возбудителей гриппа не только у человека, но у птиц и свиней.