Причиной рака груди может быть бактериальный дисбаланс

Ученые впервые связали рак груди с бактериальным дисбалансом. Сравнив количество и состав микробов в тканях здоровых и болеющих раком молочных желез женщин, они нашли у них целый ряд различий.Ученые из Cleveland Clinic's Genomic Medicine Institute (США) обнаружили, что в тканях молочных желез здоровых женщин содержится значительно больше бактерий из категории Methylobacterium. Эти бактерии живут в организме и влияют на многие болезни. Отметим, что большая часть исследований в последние годы были сосредоточены на микробиоме кишечника, то есть на бактериях пищеварительного тракта. Но наука уже давно подозревала, что в молочных железах женщин также имеется свой микробиом, который играет важную роль в деле развития рака груди.Американским ученым удалось сделать первый шаг на пути понимания композиции этих бактерий у пациенток с раком груди, когда они обнаружили существенную разницу между здоровой и пораженной раком грудной тканью. Авторы исследования надеются обнаружить биомаркер, который поможет им диагностировать рак груди быстро и максимально просто. А в будущем можно будет использовать данную информацию ещё до появления рака груди, что позволит просто предотвратить появление опухолей за счёт применения пробиотиков или антибиотиков.Свои выводы ученые сделали на основе исследования тканей 78 пациентов, которые прошли либо через мастэктомию из-за инвазивной карциномы, либо через косметическую хирургию груди. Кроме этого, ученые исследовали слизистую полости рта и мочу для определения бактериальной композиции различных зон тела. Помимо Methylobacterium, как выяснили ученые, у пациентов с раком в анализах мочи имеется повышенный уровень грамположительных бактерий, включая Staphylococcus и Actinomyces. Дальнейшие исследования необходимы для определения роли этих организмов в деле развития рака груди.