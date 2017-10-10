Эффективные меры профилактики заболеваний сердца

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Медики рассказали о методах предупреждения сердечных заболеваний.Заболевания сердечно-сосудистой системы среди украинцев давно перестали быть редкими. Современные условия жизни, неправильное питание, стрессы, недостаточная физическая активность - все это ведет к серьезным нарушения и сбоям в организме, в том числе и в работе сердца.- злоупотребляющие алкоголем;- курильщики;- те, у кого есть много лишнего веса или иными словами - ожирение;- люди, подвергающиеся стрессам;- мужчины и женщины, ведущие малоподвижный образ жизни;- те, кто неправильно питается;- люди старше 40 лет, но в медицинской практике встречаются и более молодые пациенты.Медики утверждают, что заболевания сердца очень часто протекают бессимптомно и человек может просто не обратить внимание на то, что у него покалывает с левой стороны в груди, появилась одышка, немеют руки и так далее. Зачастую к врачам сердечники приходят уже на последней стадии развития болезни, когда домашние методы облегчения состояния или обезболивания уже не помогают. Поэтому медики настоятельно рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью и прислушиваться к симптомам, нередко свидетельствующим о том, что болезнь сердца имеет место быть.Для сердца необходим калий, который содержится в бананах, поэтому тем, кто в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, врачи советуют ежедневно есть по одному банану.Кровь на анализы следует сдавать не реже одного раза в год. Помимо этого, нужно налегать на продукты, которые мягко очищают сосуды от лишнего холестерина и других ненужных веществ., как бег, езда на велосипеде, плавание или же просто быстро ходить по 5-7 км в день. Умеренные физические нагрузки тренируют не только тело, но и мышцы сердца.Для многих людей стресс-это нормальное состояние, к которому они уже успели привыкнуть. Но на самом деле мало кто знает, как негативно воздействуют стрессовые ситуации на здоровье сердца. В действительности, человек, который постоянно растрачивает свои нервные клетки по поводу и без него, разрушает самостоятельно свое же сердце и обрекает себя на страшные заболевания. Поэтому старайтесь избегать стрессов, конфликтных ситуаций, споров и так далее.