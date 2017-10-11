3 продукта, которые полезны для кожи лица

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Некоторые продукты очень полезны для кожи лица, причем независимо от способа их употребления: как утверждает американский косметолог Эрин Гилберт, эти продукты можно есть, пить или же наносить на лицо в качестве маски или скраба.КофеПо словам специалиста, кофе – это мощный природный антиоксидант, который защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, а также от ультрафиолета. В день, по ее мнению, можно пить до трех чашек кофе, - но строго без сахара.Красное виноКрасное вино, по словам специалиста, тоже полезно для кожи. Но, как пояснила косметолог, в качестве закуски желательно есть фрукты, а пить можно не более бокала в день. Тем, кто предпочитает закусывать шоколадом, следует знать, что его комбинация с алкоголем легко может вызывать неприятные аллергические проявления.ТоматыПомидоры, томатная паста и томатный сок тоже помогают поддерживать тонус кожи. Помидоры, по словам специалиста, богаты витаминами А, С и Е, а также бета-каротином. Томаты могут бороться с угрями и пигментацией и придавать коже здоровый вид. Однако томата и томатного сока с содержанием сахара нужно избежать, напомнила эксперт.