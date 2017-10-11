5 причин НЕ принимать пищевых добавок с кальцием

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Некоторые люди принимают пищевые добавки с кальцием, думая, что это поможет укрепить их кости. На самом же деле для многих людей от этих добавок вреда больше, чем пользы.Камни в почкахПрием 1000 - 1300 мг кальция в день в течение длительного периода может привести к формированию камней в почках. Другими факторами риска мочекаменной болезни считаются избыточный прием витамина C, нехватка воды в рационе и диета с большим количеством соли.ЗапорыУ многих людей на фоне приема пищевых добавок с кальцием начинаются запоры, вздутие и целый ряд других проблем с кишечником. Все это негативно влияет на качество их жизни.Снижение эффективности других лекарствЕсть целый ряд лекарственных средств, которые плохо сочетаются с пищевыми добавками с кальцием или с железом. Например, если Вы принимаете любые лекарства от болезней сердца, посоветуйтесь со своим врачом о том, можно ли пить наряду с ними кальций. В большинстве случаев кальций и эти лекарства плохо сочетаются.Мышечные спазмыЕще один побочный эффект пищевых добавок с кальцием – мышечные спазмы и боли. Эти проблемы чаще наблюдаются у людей пожилого возраста, у которых ткани и мышцы начинают с годами накапливать кальций. В случае появления этих болей необходимо срочно прервать прием добавок.РаздражительностьЧрезмерное потребление пищевых добавок с кальцием вызывает раздражительность, пациенты также жалуются на ощущение спутанности сознания и даже депрессии. Это одна из причин, по которым специалисты рекомендуют не принимать пищевые добавки с кальцием самостоятельно, без предварительной консультации с врачом.