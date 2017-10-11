Почему развивается варикозная болезнь?

Развитию варикозного расширения вен может способствовать множество факторов и многие из них изучаются до сих пор. Однако существуют «причины», которые приводят к развитию варикозной болезни чаще всего. Итак, давайте посмотрим, находитесь ли Вы в группе риска.Наследственность имеет большое значение для оценки вероятности развития варикозной болезни. Известны случаи, когда заболевание носит ярко выраженный «семейный» характер – болеют варикозной болезнью практически все члены семьи по нисходящей линии.Женский пол. Согласно статистике, женщины страдают варикозом в 3-4 раза чаще мужчин. Это позволило в свое время даже предположить, что заболевание генетически запрограммировано, хотя более вероятной виной тому являются беременность и роды.Беременность и роды. Первые признаки варикозной болезни во время беременности появляются у 50% женщин. Изменение гормонального фона приводят к снижению тонуса вен, а растущая матка сдавливает вены таза, в результате чего повышается давление в венах ног. Большую нагрузку вены испытывают во время родов, когда резко повышается внутрибрюшное давление и вены сильно расширяются.Работа, связанная с подъемом тяжестей часто вызывает развитие варикозной болезни. Повышение внутрибрюшного давления при напряжении мышц брюшного пресса является причиной увеличения венозного давления и расширения вен ног. В равной степени рискуют заболеть как лица, занимающиеся тяжелым физическим трудом, так и те, кто чрезмерно увлекается занятиями в тренажерном зале.Длительная работа на ногах. Если Ваша профессия связана с длительным пребыванием на ногах, Вы автоматически попадаете в группу риска по развитию варикоза. При длительном нахождении в положении стоя или сидя вены испытывают повышенную нагрузку.Прием гормональных контрацептивов. Этот фактор риска относится к женщинам, поскольку речь идет о препаратах, содержащих женские половые гормоны (эстрогены и гестагены).Безусловно, наличие только одного из перечисленных факторов вовсе не означает, что у вас появятся варикозные вены, но все же нужно быть настороже и при появлении неприятных ощущений в ногах проконсультироваться у флеболога, для того чтобы вовремя выявить начинающуюся болезнь и своевременно принять необходимые меры. Ведь чем раньше начинается лечение или профилактика – тем эффективнее они будут. Консультация врача становится необходимой при совокупности нескольких из вышеперечисленных факторов – только врач может правильно оценить Ваши жалобы и провести грамотное обследование.