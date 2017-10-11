Названо растение, которое взбодрит по утрам и избавит от мигрени

Стало известно, каким полезным напитком можно заменить кофе.

Речь идет об иван-чае, который обладает ценными веществами, оказывающими колоссальную пользу здоровью. В отличие от кофе, иван-чай оздоравливает организм человека изнутри, но при этом точно так же заряжает энергией и бодростью.

Что такое иван-чай?

Этот напиток известен был еще несколько веков назад и наши прабабушки постоянно использовали его для поддержания здоровья и лечения многих недугов. На самом деле иван-чай - это лекарственное растение, которое называется "кипрей узколистный", являющееся кладезем полезных веществ.

Издавна иван-чай пили и взрослые и дети, потому как он безвреден.

Нередко иван-чай называли заменителем всех лекарств или домашней аптечкой, потому что в нем содержится практически вся таблица Менделеева. К слову, витамина С в иван-чае намного больше, чем в цитрусовых фруктах и смородине.

Целебные свойства иван-чая, о которых многие не знали:

- тонизирует, бодрит, заряжает энергией и силами;

- успокаивает нервы и заботится о психическом здоровье;

- снимает напряжение и головную боль, помогает справиться с мигренью;

- устраняет бессонницу;

- справляется с неприятными симптомами эпилепсии;

- выступает в роли дополнительного средства в лечении гастритов, язв, колитов и других заболеваний ЖКТ;

- ускоряет обмен веществ и помогает похудеть;

- заботится о здоровье зубов и десен, уничтожая бактерии;

- снимает воспаление в бронхах и легких, поэтому его применяют, как лекарство при гриппе, ОРВИ, бронхите и так далее;

- усиливает потенцию;

- улучшает состав крови, повышает уровень гемоглобина и предупреждает развитие железодефицитной анемии;

- укрепляет иммунитет и усиливает защитные функции организма;

- снижает температуру тела при простудных и вирусных недугах;

- очищает организм после интоксикации алкоголем;

- омолаживает клетки, потому как является природным антиоксидантом;

- усиливает лактацию у кормящих мам;

- борется со злокачественными новообразованиями и препятствует развитию раковых клеток, а также выводит из организма свободных радикалов.


И самое главное - иван-чай не вызывает зависимости, как кофе, то есть организм не привыкает к нему, поэтому его свойства остаются эффективными всегда. Пить его могут даже грудные младенцы, не говоря уже о беременных женщинах, детях, молодых людях, взрослых и стариков - иван-чай полезен всем.
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Добавил labus в категорию Неврология

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