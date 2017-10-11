Названо растение, которое взбодрит по утрам и избавит от мигрени

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Стало известно, каким полезным напитком можно заменить кофе.Речь идет об иван-чае, который обладает ценными веществами, оказывающими колоссальную пользу здоровью. В отличие от кофе, иван-чай оздоравливает организм человека изнутри, но при этом точно так же заряжает энергией и бодростью.Этот напиток известен был еще несколько веков назад и наши прабабушки постоянно использовали его для поддержания здоровья и лечения многих недугов. На самом деле иван-чай - это лекарственное растение, которое называется "кипрей узколистный", являющееся кладезем полезных веществ.Издавна иван-чай пили и взрослые и дети, потому как он безвреден.Нередко иван-чай называли заменителем всех лекарств или домашней аптечкой, потому что в нем содержится практически вся таблица Менделеева. К слову, витамина С в иван-чае намного больше, чем в цитрусовых фруктах и смородине.- тонизирует, бодрит, заряжает энергией и силами;- успокаивает нервы и заботится о психическом здоровье;- снимает напряжение и головную боль, помогает справиться с мигренью;- устраняет бессонницу;- справляется с неприятными симптомами эпилепсии;- выступает в роли дополнительного средства в лечении гастритов, язв, колитов и других заболеваний ЖКТ;- ускоряет обмен веществ и помогает похудеть;- заботится о здоровье зубов и десен, уничтожая бактерии;- снимает воспаление в бронхах и легких, поэтому его применяют, как лекарство при гриппе, ОРВИ, бронхите и так далее;- усиливает потенцию;- улучшает состав крови, повышает уровень гемоглобина и предупреждает развитие железодефицитной анемии;- укрепляет иммунитет и усиливает защитные функции организма;- снижает температуру тела при простудных и вирусных недугах;- очищает организм после интоксикации алкоголем;- омолаживает клетки, потому как является природным антиоксидантом;- усиливает лактацию у кормящих мам;- борется со злокачественными новообразованиями и препятствует развитию раковых клеток, а также выводит из организма свободных радикалов.И самое главное -, как кофе, то есть организм не привыкает к нему, поэтому его свойства остаются эффективными всегда. Пить его могут даже грудные младенцы, не говоря уже о беременных женщинах, детях, молодых людях, взрослых и стариков - иван-чай полезен всем.