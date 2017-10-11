Названо растение, которое взбодрит по утрам и избавит от мигрени
Речь идет об иван-чае, который обладает ценными веществами, оказывающими колоссальную пользу здоровью. В отличие от кофе, иван-чай оздоравливает организм человека изнутри, но при этом точно так же заряжает энергией и бодростью.
Что такое иван-чай?
Этот напиток известен был еще несколько веков назад и наши прабабушки постоянно использовали его для поддержания здоровья и лечения многих недугов. На самом деле иван-чай - это лекарственное растение, которое называется "кипрей узколистный", являющееся кладезем полезных веществ.
Издавна иван-чай пили и взрослые и дети, потому как он безвреден.
Нередко иван-чай называли заменителем всех лекарств или домашней аптечкой, потому что в нем содержится практически вся таблица Менделеева. К слову, витамина С в иван-чае намного больше, чем в цитрусовых фруктах и смородине.
Целебные свойства иван-чая, о которых многие не знали:
- тонизирует, бодрит, заряжает энергией и силами;
- успокаивает нервы и заботится о психическом здоровье;
- снимает напряжение и головную боль, помогает справиться с мигренью;
- устраняет бессонницу;
- справляется с неприятными симптомами эпилепсии;
- выступает в роли дополнительного средства в лечении гастритов, язв, колитов и других заболеваний ЖКТ;
- ускоряет обмен веществ и помогает похудеть;
- заботится о здоровье зубов и десен, уничтожая бактерии;
- снимает воспаление в бронхах и легких, поэтому его применяют, как лекарство при гриппе, ОРВИ, бронхите и так далее;
- усиливает потенцию;
- улучшает состав крови, повышает уровень гемоглобина и предупреждает развитие железодефицитной анемии;
- укрепляет иммунитет и усиливает защитные функции организма;
- снижает температуру тела при простудных и вирусных недугах;
- очищает организм после интоксикации алкоголем;
- омолаживает клетки, потому как является природным антиоксидантом;
- усиливает лактацию у кормящих мам;
- борется со злокачественными новообразованиями и препятствует развитию раковых клеток, а также выводит из организма свободных радикалов.
И самое главное - иван-чай не вызывает зависимости, как кофе, то есть организм не привыкает к нему, поэтому его свойства остаются эффективными всегда. Пить его могут даже грудные младенцы, не говоря уже о беременных женщинах, детях, молодых людях, взрослых и стариков - иван-чай полезен всем.
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Добавил labus в категорию Неврология
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