Опубликован перечень продуктов, которые предотвратят возникновение рака
Медики составили список продуктов, которые не только полезны для здоровья, но также являются эффективным средством профилактики рака.
Один из самых полезных продуктов, которые полезно употреблять в умеренных дозировках – красное вино. В нем находится много антиоксидантов, которые замедляют процесс старения, а также укрепляют клеточную структуру.
Следующим важным продуктом являются помидоры, которые особенно важны для мужского здоровья. Люди, которые потребляют помидоры на регулярной основе, получают снижение риска развития рака простаты на 50%. По мнению исследователей, помидоры богаты ликопином, ингредиентом, который замедляет активаторы рака, подавляя его рост.
Также своими противораковыми свойствами известны черника и малина. Особенно полезными эти ягоды будут для женщин, потому что связаны с пониженным риском развития рака яичников. Они получают свой темный цвет из-за высоких уровней фитохимических — соединений, что уменьшает эффект активаторов рака и подавляет пролиферацию раковых клеток.
Также полезно ежедневное употребление чая или кофе, которые богаты антиоксидантами, снижающими риск развития рака. Отличным дополнением станет темный шоколад, который также богат этими веществами и способен улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, поднять настроение и помочь вам в борьбе с раковыми клетками.
Не лишним будет приправлять еду одной из самых полезных специй – куркумой. Врачи отмечают, что она замедляет старение, уменьшает воспаление, боль и повреждение клеток, стимулирует иммунную систему и память, помогает при обычной простуде и гриппе и являться частью повседневного рациона.
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