Как привести зубы в порядок?

Иногда зубы растут неправильно и это очень портит внешний вид. Небольшие искривления зубов или неправильный прикус есть почти у всех людей, но у одних он едва заметен, а у других выражен настолько, что нарушаются функции жевания и речи. А ведь встречают-то по одежке. Как же привести свой внешний вид в порядок?Если у вас неправильно смыкаются зубные ряды, криво растут зубы или между зубами есть щели, то вам нужно обратиться к ортодонту. Ортодонт - это специалист по проблемам врожденных изменений зубочелюстной системы и связанных с ними изменений конфигурации лица.Причины врожденных аномалий могут скрываться в наследственности, в нарушении развития и прорезывания зубов, во вредных привычках, различных заболеваниях, травмах. В настоящее время ортодонты используют в с своей работе такие методики, которые позволяют исправлять большинство аномалий развития зубочелюстной системы. А те аномалии, которые не поддаются такой коррекции, лечатся совместно с челюстно-лицевыми хирургами.Аномалии зубочелюстной системы разделяются на аномалии зубов, зубных рядов и прикуса. Аномалии зубочелюстной системы часто сочетаются с изменениями конфигурации лица и общими нарушениями организма.изменение величины (гигантские, мелкие), положения (различные виды смещения зубов), сроков прорезывания (преждевременное, позднее прорезывание), структуры твердых тканей (повышенная и пониженная стираемость зубов), формы (шиповидные и уродливые зубы) и числа зубов (полное или частичное отсутствие зубов).- это изменение формы и длины зубных рядов, она обычно сочетается с аномалиями положения зубов, и вызывает изменения прикуса.- это отклонения от нормального взаимоотношения зубных рядов верхней и нижней челюсти.Если на зуб оказывается длительное несильное давление, то он смещается в заданном направлении, а стенка его зубной лунки постепенно рассасывается, давая зубу возможность такого перемещения. Если зуб перестает двигаться (давление снято), рядом с ним образуется новая кость, которая не дает ему возможность расшатываться. Эта особенность зубочелюстной системы позволяет проводить коррекцию аномалий зубочелюстной системы с помощью различных ортодонтических аппаратов.При первом посещении ортодонт определяет, есть ли у человека аномалия зубочелюстной системы, какая именно, степень ее выраженности и как ее лучше корректировать.Некоторые считают, что коррекцию можно проводить только в детстве, но это неправильно, делать это можно в любом возрасте, просто в детстве все процессы в организме протекают быстрее. Если есть подозрение на аномалию зубочелюстной системы, то ребенка нужно как можно раньше показать ортодонту, а он уже решит, нужна ли ему коррекция, какая и в каком возрасте.Ортодонтические аппараты, с помощью которых проводится коррекция зубочелюстной системы, делятся на съемные и несъемные.Съемные устройства для коррекции зубочелюстной системы применяются в основном у детей и представляют собой съемные пластмассовые пластинки для верхней или нижней челюсти. На зубах они удерживаются с помощью специальных крючков из проволоки. Ребенок может сам снимать пластинку, а потом надевать.Несъемные ортодонтические устройства приклеиваются к зубам специальным клеем и находятся во рту постоянно. Например, брекеты, которые оказывают небольшое постоянное давление на зуб, двигая его в нужном направлении.Ортодонтические аппараты, установленные с целью коррекции зубочелюстной системы, приходится носить очень долго, что затрудняет проведение гигиены полости рта. А недостаточная гигиена способствует возникновению воспалительного процесса в полости рта, что может свести на нет всё лечение. Поэтому ортодонт обучает пациента, которому проводится коррекция зубов, правильной гигиене полости рта.Ортодонтия - наука точная. Для того, чтобы установить правильно ортодонтическое устройство, нужен математический расчет, иначе можно не только не откорректировать аномалию, но и еще больше навредить. Так как аномалии зубочелюстной системы встречаются очень часто, то ортодонтия развивается очень быстро: изобретаются новые составы клея, пластмасс, соединения металлов, которые применяются при коррекции, проводятся математические расчеты при установке корректирующих устройств, изучаются движения челюсти и давление на зубы.Если у вас некрасивые зубы, то ортодонт вам поможет!