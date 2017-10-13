Названо растение, убивающее 98% раковых клеток

Травянистое растение Artemisia Annua или как его называют в народе полынь однолетняя, может выступать средством в борьбе с раком легких. Такой вывод сделали специалисты из Университета Калифорнии.Американские ученые утверждают, что если для лечения использовать исключительно полынь однолетнюю, то ее применение даст возможность снизить развитие раковых клеток в тканях легких примерно на 28%. Но если это растение объединить с железом, то соединение практически полностью удалит раковые клетки. Более того, как показали эксперименты, на здоровые клетки Artemisia Annua не производит негативного воздействия.Как говорят американские ученые, в целом доказано, что полынь держит под контролем репродуктивный рост злокачественных клеток. Лекарственное средство будет продаваться людям, у которых диагностирован рак легких.