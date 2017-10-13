Индивидуальная медицина: в РФ могут появиться персонифицированные лекарства

Российские производители воспользуются зарубежными технологиями и опытом по изготовлению персонифицированных лекарственных препаратов и медикаментов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга.Международное общество специалистов в области фармацевтической инженерии, чье региональное отделение откроется в РФ в октябре 2017 года, поделится с российскими фармкомпаниями знаниями, необходимыми для разработки индивидуальных лекарств.В данном случае речь идет о медикаментах, которые изготавливаются для каждого конкретного пациента, с учетом его особенностей и заболевания.В Минздраве полагают, что подобные препараты более эффективно помогут при лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний.По словам президент Международной ассоциации фармацевтического инжиниринга ЕАЭС Александра Шаронова, Россия находится на пороге индивидуализированной медицины и лучший мировой опыт сферы фармацевтического инжиниринга и из более чем 90 стран мира поспособствует отечественным фармкомпаниям добиться результата."Идут исследования индивидуальных лекарств на основе клеточных технологий: производство медикаментов для конкретного человека из его отдельно взятых клеток. Это должно помочь активнее справляться со сложными заболеваниями, такими как, например, рак. Организм и течение его болезни уникальны", — заявил председатель совета директоров ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов.