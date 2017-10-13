Медики назвали утреннюю привычку, провоцирующую развитие рака
Каждая выкуренная утром сигарета удваивает риск развития рака легких и ротовой полости. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного в Великобритании, в котором взяли участие 1945 человек.
Было установлено, что люди, которые курят в течение пяти минут после пробуждения, больше подвержены риску от вредного воздействия табака по сравнению с теми, кто ждал по крайней мере один час.
Курение по-прежнему является основной причиной рака ротовой полости. Также до половины всех курильщиков в конечном итоге умирают от болезней, связанных с курением табака, говорят исследователи.
Рак полости рта становится все более распространенным во всем мире и последние данные показывают, что болезнь находится на подъеме.
“Плохое питание и появление вируса папилломы человека (ВПЧ), который передается через оральный секс, а также вредные привычки являются известными факторами риска рака ротовой полости” — пишут авторы исследования.
Напомним, американские ученые пришли к выводу, что негативно влиять на организм человека курение начинает буквально с первых секунд. От первой сигареты в организме возникают необратимые генетические последствия, которые могут привести к раку.
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Добавил student в категорию Онкология
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