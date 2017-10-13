Медики назвали утреннюю привычку, провоцирующую развитие рака

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По утверждению экспертов, курение после пробуждения в два раза увеличивает риск развития онкозаболеваний.Каждая выкуренная утром сигарета удваивает риск развития рака легких и ротовой полости. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного в Великобритании, в котором взяли участие 1945 человек.Было установлено, что люди, которые курят в течение пяти минут после пробуждения, больше подвержены риску от вредного воздействия табака по сравнению с теми, кто ждал по крайней мере один час.Курение по-прежнему является основной причиной рака ротовой полости. Также до половины всех курильщиков в конечном итоге умирают от болезней, связанных с курением табака, говорят исследователи.Рак полости рта становится все более распространенным во всем мире и последние данные показывают, что болезнь находится на подъеме.“Плохое питание и появление вируса папилломы человека (ВПЧ), который передается через оральный секс, а также вредные привычки являются известными факторами риска рака ротовой полости” — пишут авторы исследования.Напомним, американские ученые пришли к выводу, что негативно влиять на организм человека курение начинает буквально с первых секунд. От первой сигареты в организме возникают необратимые генетические последствия, которые могут привести к раку.