Уникальное соединение заставляет раковые клетки убивать себя

Исследователи обнаружили соединение, способное уничтожать раковые клетки без вреда для здоровых клеток. Оно помогает при остром миелоидном лейкозе (ОМЛ). Однако, вероятно, соединение способно бороться и с другими видами рака, передает Zee News.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак находится на втором месте среди причин смерти в мире. В 2015 году от рака умерли больше 8,8 миллиона людей. Специалисты рассчитывают, что соединение будет эффективнее существующих методов лечения. Соединение подталкивает раковые клетки к самоуничтожению. По словам ученых, объединение нового соединения с другими методами позволит лечить рак быстрее, эффективнее и с меньшим числом побочных эффектов.Кстати, ранее сотрудники Университета Пенсильвании поняли, как можно победить рак. Мишенью ученых стал лизосомальный фермент PPT1. Специалисты уже разработали препарат, который эффективно борется с меланомой, раком поджелудочной железы и колоректальным раком у мышей.