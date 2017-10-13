Диетологи рассказали, как правильно пить вино

Чтобы пить вино и не усваивать лишние калории, надо соблюдать меру и знать несколько диетологических и психологических секретов. Алкоголь в избыточных количествах не только вреден, но и калориен, так что его перебор чреват лишним весом.Специалисты считают, что многое зависит от размера порции, пишет MedicineNet.com. Кроме того, имеет значение биологический пол. Женщинам имеет смысл ограничить себя примерно 150 мл в день. Мужчина, может позволить себе в два раза больше, 300 мл. Таков безопасный предел с точки зрения грамотного и здорового употребления алкоголя, подчеркивают эксперты.Одна порция красного сухого вина содержит примерно 125 калорий, порция белого сухого – 100 калорий. Если подливать вино себе в стакан, калорий тоже наберется больше. При этом чувства насыщенности вино вам не дает, поскольку пищевой ценности оно не имеет. Именно поэтому важно учитывать калории, связанные с выпивкой, - от них полнеют быстро и незаметно.Специалисты советуют растягивать одну порцию вина с помощью меньших по объему бокалов и пить очень маленькими глотками.«Налейте себе 60-90 миллилитров вина для начала. Таким образом вы предоставите себе возможность наполнить бокал дважды, не превысив калорийный порог», - конкретизировали диетологи.