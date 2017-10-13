Рак толстой кишки: 6 признаков, которые нельзя игнорировать

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Один из самых опасных видов рака обычно посылает громкие предупреждающие сигналы, на которые люди часто закрывают глаза.Люди часто думают, что это болезнь пожилых людей, но на самом деле колоректальный рак (рак толстой кишки) часто диагностируют пациентам в возрасте от 20 до 30 лет. Избыточный вес и ожирение часто создают благоприятную среду для болезни, люди стыдятся обсуждать первые симптомы и в итоге теряют драгоценное время.Есть шесть признаков рака толстой кишки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.Это один из самых распространенных симптомов колоректального рака. Если вы заметили кровь на туалетной бумаге или в унитазе, немедленно сообщите об этом врачу. При этом кровь может быть ярко-красного или темно-бордового цвета.Люди часто игнорируют этот признак, потому что кровотечение может прекращаться на несколько недель, а затем возобновляться.Когда опухоль толстой кишки кровоточит, это вызывает потерю железа в организме. Обычный анализ крови выявит анемию или недостаточное количество здоровых красных кровяных телец. Просто дойдите до лаборатории.Опухоль может вызывать запоры или разрывы, судороги и другие неприятные ощущения. Тип дискомфорта, который испытывает больной, зависит от того, что происходит внутри. Дополнительными признаками также считаются тошнота, рвота и вздутие живота.Если стул стал гораздо тоньше, чем раньше, это может указывать на опухоль в толстой кишке. Следите за всеми изменениями, связанными с работой кишечника, и обязательно покажитесь врачу.Больному кажется, что он хочет опорожнить кишечник, но все попытки оказываются напрасными.Это может быть признаком не только рака толстой кишки, но и любой другой опухоли. Человек ест достаточно, но болезнь меняет способ, которым организм усваивает пищу, и не позволяет поглощать все питательные вещества.Если вам исполнилось 50 лет, если в семье уже были случаи рака – вы в зоне риска. Регулярные обследования оказывают огромное влияние на сокращение летальных исходов. Самым распространенным скрининговым тестом является колоноскопия. Кроме того, можно сдать кал на анализ, который поможет обнаружить кровь или другие изменения, происходящие в толстой кишке.