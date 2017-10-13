Стало известно, как алкоголь влияет на предрасположенность к онкологии

Онкологи раскрыли малоизвестные факты о раке груди.Знания о раке молочных желез у людей не такие емкие, как должны были бы быть. Ведь, чем больше человек будет знать о заболевании, тем больше у него шансов его предупредить и не попасть в группу риска. Это касается любого вида онкологии, но так как рак груди является самым распространенным, то1. Алкогольные напитки увеличивают шансы развития рака молочных желез в полтора раза. Все дело в том, что этанол провоцирует выработку определенных гормонов, провоцирующих повреждение ДНК-клеток, в результате чего организм человека становится незащищенным и вероятность возникновения рака повышается.2. Мужчины тоже подвержены раку груди, но они слышат такой диагноз в тысячу раз реже.3. Рак груди передается по наследству и это факт, доказанный учеными. Причем, чем больше женщин в роду человека имели такой же диагноз, тем выше вероятность того, что заболевание настигнет и следующее поколение.4. До того, как появятся метастазы, рак груди считается самым быстро излечимым онкологическим заболеванием. По крайней мере, статистика говорит о том, что около 90% больных полностью излечиваются от рака, если своевременно обратились к медикам.5. После 40 лет женщины должны раз в год проходить маммографию, дабы вовремя обнаружить новообразование, которое может быть и доброкачественным и злокачественным.6. Кормление грудью сокращает шансы женщины на возникновение у нее рака молочных желез. Во всяком случае, об этом говорят онкологи, основываясь на статистику роста данного заболевания в последние годы.7. Физически активные женщины имеют гораздо меньше шансов столкнуться с раком груди, а вот те, кто ведет малоподвижный образ жизни - рискуют своим здоровьем и жизнью в целом.Предупрежден - значит вооружен. Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно, проходите медицинское обследование хотя бы раз в год, откажитесь от алкоголя, сигарет и вредной пищи, наполните свою жизнь позитивом и приятными эмоциями - эти факторы будут способствовать тому, что онкологические заболевания не подступятся к вам.