Стало известно, как алкоголь влияет на предрасположенность к онкологии
Знания о раке молочных желез у людей не такие емкие, как должны были бы быть. Ведь, чем больше человек будет знать о заболевании, тем больше у него шансов его предупредить и не попасть в группу риска. Это касается любого вида онкологии, но так как рак груди является самым распространенным, то врачи решили раскрыть несколько важных факторов об этом недуге, которые должны знать абсолютно все:
1. Алкогольные напитки увеличивают шансы развития рака молочных желез в полтора раза. Все дело в том, что этанол провоцирует выработку определенных гормонов, провоцирующих повреждение ДНК-клеток, в результате чего организм человека становится незащищенным и вероятность возникновения рака повышается.
2. Мужчины тоже подвержены раку груди, но они слышат такой диагноз в тысячу раз реже.
3. Рак груди передается по наследству и это факт, доказанный учеными. Причем, чем больше женщин в роду человека имели такой же диагноз, тем выше вероятность того, что заболевание настигнет и следующее поколение.
4. До того, как появятся метастазы, рак груди считается самым быстро излечимым онкологическим заболеванием. По крайней мере, статистика говорит о том, что около 90% больных полностью излечиваются от рака, если своевременно обратились к медикам.
5. После 40 лет женщины должны раз в год проходить маммографию, дабы вовремя обнаружить новообразование, которое может быть и доброкачественным и злокачественным.
6. Кормление грудью сокращает шансы женщины на возникновение у нее рака молочных желез. Во всяком случае, об этом говорят онкологи, основываясь на статистику роста данного заболевания в последние годы.
7. Физически активные женщины имеют гораздо меньше шансов столкнуться с раком груди, а вот те, кто ведет малоподвижный образ жизни - рискуют своим здоровьем и жизнью в целом.
Предупрежден - значит вооружен. Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно, проходите медицинское обследование хотя бы раз в год, откажитесь от алкоголя, сигарет и вредной пищи, наполните свою жизнь позитивом и приятными эмоциями - эти факторы будут способствовать тому, что онкологические заболевания не подступятся к вам.
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