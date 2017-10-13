Прогноз: мужчины будут чаще болеть раком и станут бесплодными

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Ученые обеспокоены тем, что у современных мужчин снижается количество сперматозоидов и более чем в два раза выросло число случаев рака яичек. Это бомба замедленного действия для человечества, отмечает The Daily Mail.Согласно статистике за последние 40 лет, в западных странах показатели численности сперматозоидов в эякуляте сократились в два раза. При этом рак яичек тоже начали чаще диагностировать, говорится в отчете Университета Копенгагена. Подобные изменения вызывают пестициды и прочие опасные соединения, которые попадают в пищевую цепочку человека.Генетики, в свою очередь, подтверждают наличие стремительных изменений в геноме человека. Изменения могут произойти всего за два поколения. Простыми мутациями в геноме, происходящими по мере эволюции вида, их объяснить нельзя. А вот разные соединения, меняющие эндокринную систему, даже в малой концентрации, способны вызывать подобные мутации.Помимо еды, опасные соединения могут содержаться в воде, передаваться через кожу, подстерегать на работе и дома. А воздействие соединений, нарушающих гормональный фон, на беременную женщину, ожидающую мальчика, способно вызывать в дальнейшем отклонения у ее сына.