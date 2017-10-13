Соусы песто - настоящая соляная бомба

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Известно, что высокий уровень соли в рационе может повышать кровяное давление. Как отмечает BBC, в соусе песто содержится больше соли из расчета на одну порцию, чем в гамбургере из McDonald's. Причем, год от года соусы становятся все более опасными. Сейчас песто содержит более 1,5 грамма соли на порцию в 47,5 грамма. А в отдельных марках соуса содержится 2,5 грамма соли на 100 граммов продукта.Специалистов волнует то, что это один из самых популярных соусов среди взрослых и детей. Традиционный соус песто состоит из базилика, оливкового масла, чеснока, кедровых орехов, сыров Пармезан и Пекорино, крупной соли.Удивительно, но с точки зрения содержания соли, также опасен горячий шоколад. Исследование Университета Королевы Марии показало: в чашке горячего шоколада столько же соли, что и в морской воде. В общей сложности ученые проанализировали 28 продуктов питания, включая горячий шоколад, чипсы, бургеры и салатную заправку.Оказалось, определенные марки горячего шоколада отличаются высокой концентрацией соли. Так, одна порция опаснее, чем пакет чипсов. Для сравнения: в воде Атлантического океана содержится один грамм соли на 100 миллилитров. Такая же концентрация у порошка для приготовления горячего шоколада.