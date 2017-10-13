Соусы песто - настоящая соляная бомба
Специалистов волнует то, что это один из самых популярных соусов среди взрослых и детей. Традиционный соус песто состоит из базилика, оливкового масла, чеснока, кедровых орехов, сыров Пармезан и Пекорино, крупной соли.
Удивительно, но с точки зрения содержания соли, также опасен горячий шоколад. Исследование Университета Королевы Марии показало: в чашке горячего шоколада столько же соли, что и в морской воде. В общей сложности ученые проанализировали 28 продуктов питания, включая горячий шоколад, чипсы, бургеры и салатную заправку.
Оказалось, определенные марки горячего шоколада отличаются высокой концентрацией соли. Так, одна порция опаснее, чем пакет чипсов. Для сравнения: в воде Атлантического океана содержится один грамм соли на 100 миллилитров. Такая же концентрация у порошка для приготовления горячего шоколада.
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