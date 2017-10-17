Галюциногенные грибы помогут вылечить депрессию

Галюциногенные грибы помогают бороться с депрессией. В этом уверяют британские ученые.Эксперты указывают на вещество псилоцибин, демонстрирующим свой эффект в данной борьбе, и которое сравнивают с серотонином, именуемого также "гормоном счастья".Для своего опыта ученые позвали 19 респондентов, страдающих депрессией. Люди жаловались на то, что не могли вылечить ее обычными медицинскими распространенными препаратами. Выяснилось, что псилоцибин, содержащийся в галюциногенных грибах, с легкостью может изменить эмоциональное состояние клиентов. Волонтеры прошли процедуру сканирования с помощью устройствами MPT и после этого каждый из них стал обладателем 10 граммов вещества, а в конце недели еще по 25 грамм.Результат показал, что после приема псилоцибина состояние пациентов существенно улучшилось. Ученые продолжат исследования в этой сфере, и просят людей воздержаться от самолечения этим веществом.