Названы эффективные средства от мешков под глазами

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Избавиться от мешков под глазами можно в домашних условиях.Кожа с возрастом теряет поддерживающую структуру. Вокруг глаз есть мышцы — они ослабевают. И тонкая кожа начинает провисать, а со стороны кажется, что она опустилась. Ну или в эту область попадает жир, так что получается общий припухлый вид. Жидкость вообще легко скапливается в зоне под глазами, так что кожа становится вроде как мешковатой.Например, начать употреблять меньше соли — мы уже писали, какие могут быть из-за нее проблемы. Пейте меньше алкоголя или кофе, чтобы жидкости не удерживались в организме. Ну или просто добавьте что-нибудь с мочегонным эффектом — тот же чай из ромашки. А еще не стоит спать на плоской подушке, ведь если голова приподнята, жидкость не накапливается за ночь вокруг глаз! Высыпайтесь, но не надо спать сутками, конечною — как очень короткий, так и очень долгий сон может способствовать этим самым мешкам.Можно прикладывать к глазам кусочки огурца — старый народный метод. А можно приготовить прекрасную вещь из помидоров и лимона! Ведь в лимоне содержится витамин С, он укрепляет под глазами те связки, которые заставляют жировые ткани держаться на месте и быть подтянутыми. Кроме того, витамин С способствует выработке коллагена, которое и является залогом молодости кожи!Ну, а если говорить про помидоры, которые также содержатся в этом чудо-средстве, то помидоры очень богаты витаминами В. Как раз витаминов В часто довольно мало в рационе среднестатистического человека, так что имеет смысл использовать помидоры, чтобы витамин В поспособствовал здоровью кожи. Просто выжмите помидоровый сок из одного томата, добавьте сок половинки лимоны, нанесите это все ватным тампоном на область под глазами, только не на сами глаза. А через пятнадцать минут смесь можно смыть и нанести на веки специализированный крем.Напомним, что в мешках под глазами также могут быть еще как виноваты стрессы. «Не переживать» - глупый совет, мало у кого получается. Так что подумайте, как успокаиваться. Кому-то подойдут самые обычные успокоительные сборы. Кому-то нужны травяные препараты. Кто-то не может справиться без «тяжелой артиллерии», и тогда стоит попросить у врача рецепт на антидепрессант, которые наиболее подходит лично вам. А кого-то устроят ноотропные препараты, которые активизируют мыслительную деятельность, и отрицательных эмоций станет меньше.К тому же не забывайте про свежий воздух, про достаточное количество жидкости, правильное питание, физические нагрузки — как правило, достаточно продолжительных анаэробных, то есть долгих прогулок по свежему воздуху. Хорошего вам здоровья!