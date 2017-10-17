Как связаны раковые клетки и сахар?

Клеткам человеческого тела для существования необходима энергия, которую они извлекают из сахаров. Раковым клеткам также нужен сахар – и их потребление глюкозы в десятки и даже сотни раз выше, чем у здоровых клеток, а также они гораздо быстрее перерабатывают ее в молочную кислоту.Одно из названий этого феномена – эффект Варбурга, и долгое время не было понятно, является ли он причиной или следствием рака (позже выяснилось, что все же следствием). Таким образом, если заставить клетки злокачественной опухоли голодать, изыскав способ ограничить потребление ими сахара, это как минимум замедлит рост опухоли, однако как это сделать так, чтобы не пострадали обычные, здоровые клетки, которым тоже нужен сахар, хоть и не в таких количествах? Ученые из Лёвенского католического университета (Katholieke Universiteit Leuven) решили попробовать исследовать эффект Варбурга на культуре дрожжей, сосредоточившись на семействе генов Ras.Гены Ras присутствуют не только в дрожжах, но и во многих клетках животных, в том числе в раковых человеческих. Изучение мутаций этих генов очень полезно при исследованиях в области онкологии. Кроме того, дрожжи сами по себе очень быстро перерабатывают сахар и при этом в них не проходит «лишних» регулирующих процессов, как в организмах млекопитающих. Как выявили специалисты, в ходе гликолиза, как и везде, образовывался фруктозо-1,6-бисфосфат, и в ходе его образования активно работали белки, ассоциирующиеся с генами Ras. Их активность стимулировала деление как клеток дрожжей, так и раковых клеток – то есть усиленная работа белков заставляла клетки быстрее «есть сахар» и быстрее расти. Пока этого недостаточно для того, чтобы говорить об открытии в области медицины, однако это важный шаг на пути к нему.