Сексологи: есть две проверенные позы, которые помогут женщине достичь оргазма
Эксперты подчеркивают: наступление оргазма индивидуально. У одних женщин он наступает одномоментно, у других медленнее, а у третьих может идти один за другим. В любом случае, наиболее оптимальным положением женщины во время полового акта является поза "обратная наездница" (женщина располагается сверху спиной к мужчине).
Еще вариант - "doggy-style" (мужчина располагается сзади, а женщина находится в коленно-локтевой позиции). По словам экспертов, в описанных позах женщина способна сжать бедра, чтобы контролировать степень трения. Это гарантирует получение удовольствия.
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