Холод защищает от побочных эффектов химиотерапии

Противоопухолевые препараты группы таксанов, а также лекарства, содержащие платину, являются эффективными средствами медикаментозного лечения многих форм рака.Однако такие цитостатики помимо обычных для химиотерапии побочных эффектов в виде сильной тошноты и выпадения волос вызывают и неврологические нарушения – в частности, полиневропатию. В данном случае полиневропатия проявляется в основном расстройствами чувствительности в конечностях – онемением, покалыванием, чувством ползающих по коже «мурашек». Такие побочные эффекты наблюдаются, например, почти у 70% женщин, получавших химиотерапию рака груди препаратом, который называется паклитаксел.Такие нарушения могут сохраняться на протяжении многих лет после окончания лечения и значительно ухудшать качество жизни.А ученые из Киотского университета разработали простой, недорогой и очень эффективный способ для профилактики таких полиневропатий.Пациенты, которым вводятся такие препараты (обычно для этого применятся капельница), перед началом инфузии надевают перчатки и носки, которые хранились в морозильнике.Холодные «детали одежды» больные не снимают и после окончания инфузии – так чтобы общая продолжительность ношения этих предметов составила 90 минут.Как сообщают авторы статьи, опубликованной в последнем выпуске онлайнового издания Journal of the National Cancer Institute, этот простой метод оказался исключительно эффективным для предотвращения развития периферических невропатий.В ходе исследования эффективность метода проверялась очень просто – больные надевали «ледяную» перчатку и такой же носок только на одну руку и на одну ногу и потом сравнивались чувствительность и способность выполнять действия защищенными конечностями и незащищенными, служившими контролем.Так, например, разница в скорости выполнения точных действий защищенной рукой и контрольной иногда достигала 10 секунд.