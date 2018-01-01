Сахар - это как наркотик для раковых клеток

В течение девяти лет ученые исследовали связь рака и сахара. Как передает Zee News, результаты оказались просто шокирующими. Итак, сахар пробуждает раковые клетки и делает опухоли более агрессивными. Раковые клетки быстро расщепляют сахар с образованием лактата, что, в свою очередь, стимулирует рост новообразования. Расщепление происходит значительно быстрее, чем в здоровых клетках.Эта метаболическая аномалия известна как эффект Варбурга. Гиперактивное потребление сахара раковыми клетками порождает замкнутый круг постоянной стимуляции развития и роста рака. Ученые смогли этим же объяснить связь эффекта Варбурга и агрессивности отдельных опухолей.Кстати, работа производилась на примере грибков. Просто в клетках грибков содержатся те же белки Ras, что и в раковых клетках, правда в мутировавшей форме. И, между прочим, у грибков тоже отмечается сильная любовь к сахару.