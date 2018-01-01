Сахар - это как наркотик для раковых клеток
Эта метаболическая аномалия известна как эффект Варбурга. Гиперактивное потребление сахара раковыми клетками порождает замкнутый круг постоянной стимуляции развития и роста рака. Ученые смогли этим же объяснить связь эффекта Варбурга и агрессивности отдельных опухолей.
Кстати, работа производилась на примере грибков. Просто в клетках грибков содержатся те же белки Ras, что и в раковых клетках, правда в мутировавшей форме. И, между прочим, у грибков тоже отмечается сильная любовь к сахару.
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