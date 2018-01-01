8 симптомов, которые не стоит игнорировать женщине!

Современная женщина работает, заботится о семье и выполняет множество других обязанностей, но во всей этой суете она ни в коем случае не должна забывать о себе и быть внимательной к сигналам, которые посылает ее тело. Ведь речь может идти о самых разных заболеваниях.

Конечно, никто из нас не застрахован от болезней, но есть те, что характерны именно для женской половины населения и развитие которых значительно снижает качество их жизни.

А главная проблема заключается в том, что симптоматику чаще ошибочно принимают за что-то несущественное, а потому попросту игнорируют, в результате чего диагностика откладывается и затрудняется.

По этой причине женщинам крайне важно быть внимательными к своему здоровью и уметь вовремя распознавать и правильно трактовать тревожные сигналы.

Эксперты рассказали о 8 распространенных симптомах, которые должны вас насторожить.

1. Отекшие ноги

Частая отечность в нижних конечностях является главным симптомом задержки жидкости в организме.

Данное нарушение может развиться из-за избыточного потребления соли, а также из-за наличия других заболеваний, таких как:

  • Периферический отек.

  • Бурсит колена.

  • Артрит и остеоартрит.

  • Хроническая болезнь почек.

  • Периферический цирроз.

  • Тромбоз глубоких вен.

  • Разрыв ахиллова сухожилия.

  • Растяжение лодыжки (связок голеностопного сустава).

  • Рак.


2. Боль в животе

С болью в области живота могут столкнуться как мужчины, так и женщины. Однако у женщин это случается чаще, и дело не только в проблемах с пищеварением. Боль может быть вызвана развитием следующих болезней:

  • Рак яичников.

  • Эндометриоз.

  • Воспаление органов малого таза.

  • Предменструальный синдром.

  • Кисты яичников.

  • Миомы матки.

  • Целиакия (непереносимость глютена).

  • Синдром раздраженного кишечника.

  • Язвы желудка.


3. Необычные кровотечения

Необычные кровотечения чаще всего случаются у женщин, чья гормональная активность нарушена и не поддается контролю.

То есть кровянистые выделения могут появиться в середине менструального цикла или даже после наступления менопаузы.

В любом случае с этим симптомом нужно быть очень внимательными и осторожными, так как в некоторых случаях он может предупреждать о наличии:

  • Рак (эндометрия, шейки матки или влагалища).

  • Хронических вагинальных инфекций.

  • Фибром и полипов матки.

  • Инфекций слизистой оболочки матки.

  • Повреждений органов малого таза.

  • Гиперплазии эндометрия.


4. Уплотнения в груди

Изменения структуры или формы груди тоже нельзя оставлять без внимания.

Безусловно, не все уплотнения и новообразования в груди являются злокачественными, но не стоит забывать и о том, что их наличие — это один из главных признаков рака груди.

Таким образом, необходимо регулярно проводить самоосмотр, осторожно прощупывая грудь и область подмышек.

И в случае обнаружения каких-либо уплотнений в груди, особенно если кожа при этом покраснела и имеются раздражения, незамедлительно обратиться к врачу для проведения комплексного осмотра и диагностики.

5. Мигрени

Сильные головные боли и мигрени могут быть вызваны сильным стрессом или же недостатком определенных питательных веществ в организме.

Но женщинам следует быть очень внимательными к данному симптому, особенно если он стал привычным явлением в их жизни, ведь это может быть признаком таких заболеваний и состояний, как:

  • Инсульт.

  • Высокое кровяное давление.

  • Сердечный приступ.

  • Наличие сгустков в крови.

  • Заболевания пищеварительной системы.

  • Проблемы со зрением.


6. Болезненные половые акты

Осторожно! Если сексуальные отношения стали болезненными, что-то с вашим телом не так.

Да, это может быть связано со снижением либидо, но практически всегда данный симптом указывает на гормональные изменения в организме и предупреждает о развитии определенных заболеваний.

Женщины в период менопаузы, например, испытывают болевые ощущения во время полового акта из-за недостаточной естественной смазки влагалища (а ее количество уменьшается из-за снижения уровня эстрогена).

Но секс может причинять боль и по другим причинам, как-то:

  • Кисты яичников.

  • Вагинальные инфекции.

  • Инфекции в матке или фаллопиевых трубках.

  • Воспаление мочевого пузыря.

  • Эндометриоз.

  • Миома.


7. Хроническая усталость

Хроническая усталость — это один из наиболее распространенных симптомов, который большинство из нас привыкли игнорировать.

Многие считают, что это нормальное состояние, учитывая высокую физическую активность и загруженность на работе, но на самом деле это не так. Постоянная усталость может свидетельствовать о развитии очень серьезных заболеваний.

Она может быть симптомом:

  • Печеночной недостаточности.

  • Почечной недостаточности.

  • Анемии.

  • Рака.

  • Сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Заболеваний щитовидной железы.

  • Апноэ сна (остановка дыхания во сне).

  • Диабета.


8. Резкая потеря веса

Если вы не сидели на какой-то строгой диете и не прикладывали больших усилий, чтобы сбросить лишний вес, а он сам вдруг начал исчезать, это тревожный симптом!

То есть когда человек не меняет своего образа жизни, но его вес день ото дня только уменьшается.

Кто-то может посчитать это чудом из чудес, особенно если женщина мечтала похудеть. Но на самом деле радоваться тут абсолютно нечему, так как внезапная потеря веса свидетельствует о наличии серьезных заболеваний.

Если вдобавок ко всему человек теряет аппетит, то причины могут быть следующими:

  • Целиакия.

  • Диабет.

  • Задержка жидкости.

  • Депрессия.

  • Заболевания пищеварительной системы.

  • Рак.

  • Заболевания щитовидной железы.

  • Сердечно-сосудистые заболевания.

  • Респираторные заболевания.


В заключение следует отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не обязательно связаны с серьезными болезнями, но чтобы исключить их, желательно как можно раньше обратиться к врачу, особенно если у вас в семье кто-то уже сталкивался с ними и вы в «группе риска».
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