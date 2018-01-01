8 симптомов, которые не стоит игнорировать женщине!
Конечно, никто из нас не застрахован от болезней, но есть те, что характерны именно для женской половины населения и развитие которых значительно снижает качество их жизни.
А главная проблема заключается в том, что симптоматику чаще ошибочно принимают за что-то несущественное, а потому попросту игнорируют, в результате чего диагностика откладывается и затрудняется.
По этой причине женщинам крайне важно быть внимательными к своему здоровью и уметь вовремя распознавать и правильно трактовать тревожные сигналы.
Эксперты рассказали о 8 распространенных симптомах, которые должны вас насторожить.
1. Отекшие ноги
Частая отечность в нижних конечностях является главным симптомом задержки жидкости в организме.
Данное нарушение может развиться из-за избыточного потребления соли, а также из-за наличия других заболеваний, таких как:
- Периферический отек.
- Бурсит колена.
- Артрит и остеоартрит.
- Хроническая болезнь почек.
- Периферический цирроз.
- Тромбоз глубоких вен.
- Разрыв ахиллова сухожилия.
- Растяжение лодыжки (связок голеностопного сустава).
- Рак.
2. Боль в животе
С болью в области живота могут столкнуться как мужчины, так и женщины. Однако у женщин это случается чаще, и дело не только в проблемах с пищеварением. Боль может быть вызвана развитием следующих болезней:
- Рак яичников.
- Эндометриоз.
- Воспаление органов малого таза.
- Предменструальный синдром.
- Кисты яичников.
- Миомы матки.
- Целиакия (непереносимость глютена).
- Синдром раздраженного кишечника.
- Язвы желудка.
3. Необычные кровотечения
Необычные кровотечения чаще всего случаются у женщин, чья гормональная активность нарушена и не поддается контролю.
То есть кровянистые выделения могут появиться в середине менструального цикла или даже после наступления менопаузы.
В любом случае с этим симптомом нужно быть очень внимательными и осторожными, так как в некоторых случаях он может предупреждать о наличии:
- Рак (эндометрия, шейки матки или влагалища).
- Хронических вагинальных инфекций.
- Фибром и полипов матки.
- Инфекций слизистой оболочки матки.
- Повреждений органов малого таза.
- Гиперплазии эндометрия.
4. Уплотнения в груди
Изменения структуры или формы груди тоже нельзя оставлять без внимания.
Безусловно, не все уплотнения и новообразования в груди являются злокачественными, но не стоит забывать и о том, что их наличие — это один из главных признаков рака груди.
Таким образом, необходимо регулярно проводить самоосмотр, осторожно прощупывая грудь и область подмышек.
И в случае обнаружения каких-либо уплотнений в груди, особенно если кожа при этом покраснела и имеются раздражения, незамедлительно обратиться к врачу для проведения комплексного осмотра и диагностики.
5. Мигрени
Сильные головные боли и мигрени могут быть вызваны сильным стрессом или же недостатком определенных питательных веществ в организме.
Но женщинам следует быть очень внимательными к данному симптому, особенно если он стал привычным явлением в их жизни, ведь это может быть признаком таких заболеваний и состояний, как:
- Инсульт.
- Высокое кровяное давление.
- Сердечный приступ.
- Наличие сгустков в крови.
- Заболевания пищеварительной системы.
- Проблемы со зрением.
6. Болезненные половые акты
Осторожно! Если сексуальные отношения стали болезненными, что-то с вашим телом не так.
Да, это может быть связано со снижением либидо, но практически всегда данный симптом указывает на гормональные изменения в организме и предупреждает о развитии определенных заболеваний.
Женщины в период менопаузы, например, испытывают болевые ощущения во время полового акта из-за недостаточной естественной смазки влагалища (а ее количество уменьшается из-за снижения уровня эстрогена).
Но секс может причинять боль и по другим причинам, как-то:
- Кисты яичников.
- Вагинальные инфекции.
- Инфекции в матке или фаллопиевых трубках.
- Воспаление мочевого пузыря.
- Эндометриоз.
- Миома.
7. Хроническая усталость
Хроническая усталость — это один из наиболее распространенных симптомов, который большинство из нас привыкли игнорировать.
Многие считают, что это нормальное состояние, учитывая высокую физическую активность и загруженность на работе, но на самом деле это не так. Постоянная усталость может свидетельствовать о развитии очень серьезных заболеваний.
Она может быть симптомом:
- Печеночной недостаточности.
- Почечной недостаточности.
- Анемии.
- Рака.
- Сердечно-сосудистых заболеваний.
- Заболеваний щитовидной железы.
- Апноэ сна (остановка дыхания во сне).
- Диабета.
8. Резкая потеря веса
Если вы не сидели на какой-то строгой диете и не прикладывали больших усилий, чтобы сбросить лишний вес, а он сам вдруг начал исчезать, это тревожный симптом!
То есть когда человек не меняет своего образа жизни, но его вес день ото дня только уменьшается.
Кто-то может посчитать это чудом из чудес, особенно если женщина мечтала похудеть. Но на самом деле радоваться тут абсолютно нечему, так как внезапная потеря веса свидетельствует о наличии серьезных заболеваний.
Если вдобавок ко всему человек теряет аппетит, то причины могут быть следующими:
- Целиакия.
- Диабет.
- Задержка жидкости.
- Депрессия.
- Заболевания пищеварительной системы.
- Рак.
- Заболевания щитовидной железы.
- Сердечно-сосудистые заболевания.
- Респираторные заболевания.
В заключение следует отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не обязательно связаны с серьезными болезнями, но чтобы исключить их, желательно как можно раньше обратиться к врачу, особенно если у вас в семье кто-то уже сталкивался с ними и вы в «группе риска».
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