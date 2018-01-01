8 симптомов, которые не стоит игнорировать женщине!



Периферический отек.



Бурсит колена.



Артрит и остеоартрит.



Хроническая болезнь почек.



Периферический цирроз.



Тромбоз глубоких вен.



Разрыв ахиллова сухожилия.



Растяжение лодыжки (связок голеностопного сустава).



Рак.





Рак яичников.



Эндометриоз.



Воспаление органов малого таза.



Предменструальный синдром.



Кисты яичников.



Миомы матки.



Целиакия (непереносимость глютена).



Синдром раздраженного кишечника.



Язвы желудка.





Рак (эндометрия, шейки матки или влагалища).



Хронических вагинальных инфекций.



Фибром и полипов матки.



Инфекций слизистой оболочки матки.



Повреждений органов малого таза.



Гиперплазии эндометрия.





Инсульт.



Высокое кровяное давление.



Сердечный приступ.



Наличие сгустков в крови.



Заболевания пищеварительной системы.



Проблемы со зрением.





Кисты яичников.



Вагинальные инфекции.



Инфекции в матке или фаллопиевых трубках.



Воспаление мочевого пузыря.



Эндометриоз.



Миома.





Печеночной недостаточности.



Почечной недостаточности.



Анемии.



Рака.



Сердечно-сосудистых заболеваний.



Заболеваний щитовидной железы.



Апноэ сна (остановка дыхания во сне).



Диабета.





Целиакия.



Диабет.



Задержка жидкости.



Депрессия.



Заболевания пищеварительной системы.



Рак.



Заболевания щитовидной железы.



Сердечно-сосудистые заболевания.



Респираторные заболевания.



Современная женщина работает, заботится о семье и выполняет множество других обязанностей, но во всей этой суете она ни в коем случае не должна забывать о себе и быть внимательной к сигналам, которые посылает ее тело. Ведь речь может идти о самых разных заболеваниях.Конечно, никто из нас не застрахован от болезней, но есть те, что характерны именно для женской половины населения и развитие которых значительно снижает качество их жизни.А главная проблема заключается в том, что симптоматику чаще ошибочно принимают за что-то несущественное, а потому попросту игнорируют, в результате чего диагностика откладывается и затрудняется.По этой причине женщинам крайне важно быть внимательными к своему здоровью и уметь вовремя распознавать и правильно трактовать тревожные сигналы.Эксперты рассказали о 8 распространенных симптомах, которые должны вас насторожить.Частая отечность в нижних конечностях является главным симптомом задержки жидкости в организме.Данное нарушение может развиться из-за избыточного потребления соли, а также из-за наличия других заболеваний, таких как:С болью в области живота могут столкнуться как мужчины, так и женщины. Однако у женщин это случается чаще, и дело не только в проблемах с пищеварением. Боль может быть вызвана развитием следующих болезней:Необычные кровотечения чаще всего случаются у женщин, чья гормональная активность нарушена и не поддается контролю.То есть кровянистые выделения могут появиться в середине менструального цикла или даже после наступления менопаузы.В любом случае с этим симптомом нужно быть очень внимательными и осторожными, так как в некоторых случаях он может предупреждать о наличии:Изменения структуры или формы груди тоже нельзя оставлять без внимания.Безусловно, не все уплотнения и новообразования в груди являются злокачественными, но не стоит забывать и о том, что их наличие — это один из главных признаков рака груди.Таким образом, необходимо регулярно проводить самоосмотр, осторожно прощупывая грудь и область подмышек.И в случае обнаружения каких-либо уплотнений в груди, особенно если кожа при этом покраснела и имеются раздражения, незамедлительно обратиться к врачу для проведения комплексного осмотра и диагностики.Сильные головные боли и мигрени могут быть вызваны сильным стрессом или же недостатком определенных питательных веществ в организме.Но женщинам следует быть очень внимательными к данному симптому, особенно если он стал привычным явлением в их жизни, ведь это может быть признаком таких заболеваний и состояний, как:Осторожно! Если сексуальные отношения стали болезненными, что-то с вашим телом не так.Да, это может быть связано со снижением либидо, но практически всегда данный симптом указывает на гормональные изменения в организме и предупреждает о развитии определенных заболеваний.Женщины в период менопаузы, например, испытывают болевые ощущения во время полового акта из-за недостаточной естественной смазки влагалища (а ее количество уменьшается из-за снижения уровня эстрогена).Но секс может причинять боль и по другим причинам, как-то:Хроническая усталость — это один из наиболее распространенных симптомов, который большинство из нас привыкли игнорировать.Многие считают, что это нормальное состояние, учитывая высокую физическую активность и загруженность на работе, но на самом деле это не так. Постоянная усталость может свидетельствовать о развитии очень серьезных заболеваний.Она может быть симптомом:Если вы не сидели на какой-то строгой диете и не прикладывали больших усилий, чтобы сбросить лишний вес, а он сам вдруг начал исчезать, это тревожный симптом!То есть когда человек не меняет своего образа жизни, но его вес день ото дня только уменьшается.Кто-то может посчитать это чудом из чудес, особенно если женщина мечтала похудеть. Но на самом деле радоваться тут абсолютно нечему, так как внезапная потеря веса свидетельствует о наличии серьезных заболеваний.Если вдобавок ко всему человек теряет аппетит, то причины могут быть следующими:В заключение следует отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не обязательно связаны с серьезными болезнями, но чтобы исключить их, желательно как можно раньше обратиться к врачу, особенно если у вас в семье кто-то уже сталкивался с ними и вы в «группе риска».