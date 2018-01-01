Как распознать обширный инсульт - медики назвали все симптомы

Медики назвали все возможные признаки обширного инсульта, при которых следует немедленно вызывать "скорую помощь".

Различают два вида обширного инсульта - геморрагический, когда его причиной становится кровоизлияние в мозге, и ишемический, причиной которого является тромбоз сосудов мозга. И в том и в другом случае человеку необходима незамедлительная медицинская помощь.

Основные симптомы обширного инсульта:

- паралич одной стороны тела и лица в том числе;

- онемение или ослабление чувствительности одной стороны тела и лица;

- резкое ухудшение зрения;

- жуткая головная боль и головокружение;

- нечленораздельная речь;

- спутанность сознания;

- искривленная улыбка;

- если поднять руки вверх, то одна из них окажется ниже - чаще левая;

- нарушение координации движения;

- тошнота и рвота.

Определить тип обширного инсульта может только врач, который окажет неотложную помощь больному и проведет необходимые обследования, которые позволят ему поставить правильный диагноз.

Профилактические меры против обширного инсульта:

- контроль артериального давления;

- правильное питание;

- физическая активность в течение всей жизни;

- отказ от курения и злоупотребления алкогольными напитками;

- снижение уровня глюкозы и холестерина в крови;

- регулярное очищение сосудов и организма в целом, которое можно производить в домашних условиях, устраивая разгрузочные дни.

В группу риска обширного инсульта автоматически попадают гипертоники, диабетики, курильщики, пожилые люди и те, кто страдает от ожирения и заболеваний сердца.
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Добавил ignat в категорию Неврология

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