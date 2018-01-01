Как распознать обширный инсульт - медики назвали все симптомы

Медики назвали все возможные признаки обширного инсульта, при которых следует немедленно вызывать "скорую помощь".Различают два вида обширного инсульта - геморрагический, когда его причиной становится кровоизлияние в мозге, и ишемический, причиной которого является тромбоз сосудов мозга. И в том и в другом случае человеку необходима незамедлительная медицинская помощь.- паралич одной стороны тела и лица в том числе;- онемение или ослабление чувствительности одной стороны тела и лица;- резкое ухудшение зрения;- жуткая головная боль и головокружение;- нечленораздельная речь;- спутанность сознания;- искривленная улыбка;- если поднять руки вверх, то одна из них окажется ниже - чаще левая;- нарушение координации движения;- тошнота и рвота.Определить тип обширного инсульта может только врач, который окажет неотложную помощь больному и проведет необходимые обследования, которые позволят ему поставить правильный диагноз.- контроль артериального давления;- правильное питание;- физическая активность в течение всей жизни;- отказ от курения и злоупотребления алкогольными напитками;- снижение уровня глюкозы и холестерина в крови;- регулярное очищение сосудов и организма в целом, которое можно производить в домашних условиях, устраивая разгрузочные дни.В группу риска обширного инсульта автоматически попадают гипертоники, диабетики, курильщики, пожилые люди и те, кто страдает от ожирения и заболеваний сердца.