Как распознать обширный инсульт - медики назвали все симптомы
Различают два вида обширного инсульта - геморрагический, когда его причиной становится кровоизлияние в мозге, и ишемический, причиной которого является тромбоз сосудов мозга. И в том и в другом случае человеку необходима незамедлительная медицинская помощь.
Основные симптомы обширного инсульта:
- паралич одной стороны тела и лица в том числе;
- онемение или ослабление чувствительности одной стороны тела и лица;
- резкое ухудшение зрения;
- жуткая головная боль и головокружение;
- нечленораздельная речь;
- спутанность сознания;
- искривленная улыбка;
- если поднять руки вверх, то одна из них окажется ниже - чаще левая;
- нарушение координации движения;
- тошнота и рвота.
Определить тип обширного инсульта может только врач, который окажет неотложную помощь больному и проведет необходимые обследования, которые позволят ему поставить правильный диагноз.
Профилактические меры против обширного инсульта:
- контроль артериального давления;
- правильное питание;
- физическая активность в течение всей жизни;
- отказ от курения и злоупотребления алкогольными напитками;
- снижение уровня глюкозы и холестерина в крови;
- регулярное очищение сосудов и организма в целом, которое можно производить в домашних условиях, устраивая разгрузочные дни.
В группу риска обширного инсульта автоматически попадают гипертоники, диабетики, курильщики, пожилые люди и те, кто страдает от ожирения и заболеваний сердца.
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Добавил ignat в категорию Неврология
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