Опасно ли ЭКО для здоровья женщины?

Миллионы детей в мире родились благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, в том числе ЭКО. Несмотря на это, информации об этих технологиях у населения все еще недостаточно, а потому многие боятся их применения, опасаясь за свое здоровье.Поскольку для мужчины ЭКО очевидно не представляет никакой опасности, корреспондент NEWS.am Medicine попытался выяснить, опасно ли оно для женщины. Разобраться в этом вопросе помог специалист по репродуктивной медицине Виген Сефилян (Калифорния, США).Серьезных рисков для здоровья женщины ЭКО не несет, как утверждает специалист.“В мире с помощью ЭКО родилось уже более 5 миллионов детей. Если бы эта процедура была опасна, об этом бы уже было известно”, - отметил Виген Сефилян.Многих в ЭКО больше всего пугает стимуляция суперовуляции: женщина принимает специальные гормональные препараты, чтобы вместо одной яйцеклетки в одном цикле у нее созрело несколько. Эти гормоны (например, хорионический гонадотропин), как объяснил специалист, производятся и в организме самой женщины и, следовательно, сами по себе они опасности не представляют. Вводя гормон извне, специалисты регулируют его уровень и добиваются того, чтобы он повышался, например, в начале цикла (чтобы стимулировать развитие нескольких яйцеклеток), а не в середине, как это обычно бывает.“То есть, гормоны, используемые во время стимуляции, - это не какие-то чужие для организма гормоны – организм и сам их производит, причем в том же количестве, в котором мы их даем пациенткам. Меняется только момент в цикле, когда количество этих гормонов в организме достигает пика”, - объяснил репродуктолог.Разумеется, как и любая медицинская процедура, ЭКО тоже содержит определенные риски, и пациенты должны обязательно о них знать перед тем, как приступить к нему. Например, у некоторых пациенток (особенно если у них диагностировали синдром поликистозных яичников) может развиться синдром гиперстимуляции яичников – опасное осложнение, которое сопровождается увеличением размеров яичников, скоплением жидкости в брюшной полости и в легких, повышается риск образования тромбов в кровеносных сосудах. Однако в подавляющем большинстве случаев это состояние не представляет угрозы для жизни пациентки и успешно поддается лечению, особенно если его обнаруживают на ранней стадии.