Вегетарианство вредно для здоровья

Ученые университета Граца в Австрии доказали, что отказ от мяса негативно влияет на здоровье.По мнению медиков, основная проблема вегетарианцев – несбалансированный рацион питания.Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PLos One, вегетарианцы подвержены значительно более высокому риску сердечного приступа, а также раковых заболеваний.Другое исследование под названием Austrian Health Interview Survey признает, однако, что у вегетарианцев, как правило, более низкий индекс массы тела.Так, они чаще отказываются от алкоголя и табака и охотнее занимаются спортом, указывает итальянская газета Stampa.Но при этом вегетарианцы в два раза чаще страдают от аллергий, а также более склонны к депрессии и тревожным состояниям.Доказано, что животные жиры в разумном количестве оказывают положительное воздействие на человеческий организм.