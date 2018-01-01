5 мужских заблуждений о йоге
1. Йога – гимнастика для женщин
Несмотря на то что сегодня большинство посетителей йога-центров – женщины, эта практика изначально появилась в Индии как исключительно мужская. Со статусом женщины там вообще было «все сложно»: их долг был (и остается) заниматься хозяйством и детьми. Мужчине же куда проще было стать аскетом и выполнять строгие предписания, в том числе – тренировать силу воли и намерение. Кстати, намерение, узда, обуздание – одно из значений слова «йога».
Именно поэтому самые знаменитые учителя и основатели всемирно известных школ йоги – мужчины: Паттабхи Джойс (Аштанга-йога), Беллур Кришнамачар Сундарараджа Айенгар (попробуйте прочитать его имя вслух!) и Свами Шивананда.
Природа на стороне мужчин: за год регулярной практики они могут обогнать девушку, которая тренируется в пять раз больше
Для многих мужчин возможность оказаться в исключительно женском обществе (больше того – в центре женского внимания) – отпугивающий фактор. Но с другой стороны, шанс завести приятные знакомства велик как нигде. Практика показывает, что такие знакомства часто перерастают в гармоничные и длительные отношения.
Если же говорить про асаны (позы йоги), то тут природа на стороне мужчин: за год регулярной практики они могут обогнать девушку, которая тренируется в пять раз больше.
2. Йога не развивает мускулатуру
Это заблуждение легко развеивается само собой, если посмотреть на фотографии тех, кто давно практикует. При занятиях йогой задействуются все мышцы тела. Более того, в некоторых стилях йоги делается акцент на силовые упражнения, которые помогают развивать мышцы и выносливость.
Но главное – йога развивает внимательность. Концентрируясь на ощущениях в теле, человек способен делать асаны, задействуя нужные группы мышц. Йога помогает перенастроить наши нейронные связи, развивая навык эффективно управлять телом. В статичных асанах тренируются глубокие слои мышц, которые формируют крепкий фундамент для развития всего тела.
Асаны создают хорошую базу для прироста мышечной массы, а осознанность во время практики значительно снижает риск травм.
3. Йога – это скучно и легко
Если ваш партнер или друг пренебрежительно высказывается о йоге как о физической нагрузке, скорее всего, он никогда не пробовал ее на практике. Асаны йоги, особенно сложные балансы, требуют сноровки и упорства, их невозможно освоить наскоком. У большинства асан есть модификации, различные усложнения – легко и уж тем более скучно не бывает никогда.
В основе йоги лежит принцип «от простого к очень сложному». Это увлекательная игра, своего рода вызов, который помогает реализовать мужские амбиции и повысить самооценку.
4. Йога – для гибких
Глядя на видео гуттаперчевых людей, скручивающихся в немыслимые узлы, поверить в это трудно, однако гибкость и хорошая растяжка – вопрос времени. На первые занятия часто приходят люди, сетующие на абсолютную закостенелость, – но видели бы вы их через несколько месяцев практики!
Опытный инструктор всегда подбирает нагрузку, соответствующую уровню ученика. Когда вы уделяете должное внимание растяжке и расслаблению, быстро возникает приятный «бонус», которым редко отличаются другие виды физических нагрузок, – снятие напряжения и блоков, а главное – отсутствие боли после тренировок.
5. Йога – это религия
Нет, нет и еще раз нет! Йога не религия, а набор проверенных временем первоклассных методик, которые помогают сделать наше тело и нервную систему здоровыми. А в здоровом теле, как все мы знаем, – здоровый дух.
И вопреки распространенному среди мужчин заблуждению, становиться вегетарианцем не придется. Йога не требует отказа от привычной диеты. Конечно, практикуя йогу, мы начинаем внимательнее относиться к себе, своему телу и окружению, и иногда происходят перемены в нашем питании. Но это – добровольный выбор, который делает нашу жизнь лучше.
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