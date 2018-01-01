5 мужских заблуждений о йоге

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Глядя, как вы расстилаете коврик и «приветствуете солнце», ваш мужчина снисходительно посмеивается? Он уверен, что йога – «девочковое» занятие, а вот «тягать железо в зале» – занятие для настоящих мужчин? Теперь вы знаете, что ему ответить. Пять популярных среди мужчин мифов развенчивает инструктор по йоге Лилия Карцева.Несмотря на то что сегодня большинство посетителей йога-центров – женщины, эта практика изначально появилась в Индии как исключительно мужская. Со статусом женщины там вообще было «все сложно»: их долг был (и остается) заниматься хозяйством и детьми. Мужчине же куда проще было стать аскетом и выполнять строгие предписания, в том числе – тренировать силу воли и намерение. Кстати, намерение, узда, обуздание – одно из значений слова «йога».Именно поэтому самые знаменитые учителя и основатели всемирно известных школ йоги – мужчины: Паттабхи Джойс (Аштанга-йога), Беллур Кришнамачар Сундарараджа Айенгар (попробуйте прочитать его имя вслух!) и Свами Шивананда.Для многих мужчин возможность оказаться в исключительно женском обществе (больше того – в центре женского внимания) – отпугивающий фактор. Но с другой стороны, шанс завести приятные знакомства велик как нигде. Практика показывает, что такие знакомства часто перерастают в гармоничные и длительные отношения.Если же говорить про асаны (позы йоги), то тут природа на стороне мужчин: за год регулярной практики они могут обогнать девушку, которая тренируется в пять раз больше.Это заблуждение легко развеивается само собой, если посмотреть на фотографии тех, кто давно практикует. При занятиях йогой задействуются все мышцы тела. Более того, в некоторых стилях йоги делается акцент на силовые упражнения, которые помогают развивать мышцы и выносливость.Но главное – йога развивает внимательность. Концентрируясь на ощущениях в теле, человек способен делать асаны, задействуя нужные группы мышц. Йога помогает перенастроить наши нейронные связи, развивая навык эффективно управлять телом. В статичных асанах тренируются глубокие слои мышц, которые формируют крепкий фундамент для развития всего тела.Асаны создают хорошую базу для прироста мышечной массы, а осознанность во время практики значительно снижает риск травм.Если ваш партнер или друг пренебрежительно высказывается о йоге как о физической нагрузке, скорее всего, он никогда не пробовал ее на практике. Асаны йоги, особенно сложные балансы, требуют сноровки и упорства, их невозможно освоить наскоком. У большинства асан есть модификации, различные усложнения – легко и уж тем более скучно не бывает никогда.В основе йоги лежит принцип «от простого к очень сложному». Это увлекательная игра, своего рода вызов, который помогает реализовать мужские амбиции и повысить самооценку.Глядя на видео гуттаперчевых людей, скручивающихся в немыслимые узлы, поверить в это трудно, однако гибкость и хорошая растяжка – вопрос времени. На первые занятия часто приходят люди, сетующие на абсолютную закостенелость, – но видели бы вы их через несколько месяцев практики!Опытный инструктор всегда подбирает нагрузку, соответствующую уровню ученика. Когда вы уделяете должное внимание растяжке и расслаблению, быстро возникает приятный «бонус», которым редко отличаются другие виды физических нагрузок, – снятие напряжения и блоков, а главное – отсутствие боли после тренировок.Нет, нет и еще раз нет! Йога не религия, а набор проверенных временем первоклассных методик, которые помогают сделать наше тело и нервную систему здоровыми. А в здоровом теле, как все мы знаем, – здоровый дух.И вопреки распространенному среди мужчин заблуждению, становиться вегетарианцем не придется. Йога не требует отказа от привычной диеты. Конечно, практикуя йогу, мы начинаем внимательнее относиться к себе, своему телу и окружению, и иногда происходят перемены в нашем питании. Но это – добровольный выбор, который делает нашу жизнь лучше.