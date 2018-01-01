Диетологи составили перечень вредных завтраков

Врачи утверждают, что завтрак – самый важный прием пищи. Диетологи представили ТОП-10 самых вредных продуктов для завтрака. Он выглядит так:1. Плавленый сыр. Производится из некондиционного твердого сыра. При обработке он теряет полезные вещества, и в нем образуются лишние жиры.2. Сухарики и чипсы. Закуски содержат высокое содержание химических добавок и сомнительных жиров.3. Импортные фрукты. После транспортировки обрабатываются химическими веществами, которые заставляют их дозреть.4. Творожные сырки (десерты). Часто представляют собой сочетание растительных жиров, сахара, загустителей и ароматизаторов.5. Покупные сухофрукты. Обрабатываются химикатами. Лучше употреблять сухофрукты собственного приготовления.6. Колбасные изделия. Диетологи не раз обвиняли эти продукты в том, что они повышают риск болезней ЖКТ и даже рака.7. Быстрые завтраки. Основной их состав – крахмал, сахар и искусственные витамины.8. Каши быстрого приготовления. После заводской термообработки зерновые теряют свой полезный состав: медленные углеводы заменяются быстрыми.9. Мюсли. Предыдущий аргумент для них также актуален. Содержат подсластители, сомнительные сухофрукты и ароматизаторы.10. Соки в пакетах. Зачастую восстановлены из концентрированного сока, высушенной мякоти