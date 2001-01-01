Откладывание материнства чревато раком матки

Женщины, которые откладывают рождение детей на более поздний срок или не планируют их иметь вовсе, подвержены более высокому риску развития рака матки, предупреждают британские эксперты из Центра исследований рака.Согласно статистике, число случаев рака матки выросло на четверть за последнее десятилетие, и в настоящее время ежегодно диагностируется 8700 новых случаев данного заболевания. При этом риск развития болезни на треть выше у женщин, которые никогда не имели детей. Это связано с тем, что на протяжении всей своей жизни они в большей степени подвержены воздействию гормона эстрогена, который может вызвать рост опухоли.Изменение возраста рождения детей наряду с некоторыми факторами современного образа жизни способствуют значительному росту случаев всех типов рака последние несколько десятилетий, подчеркивают ученые. По данным Центра исследований рака, заболеваемость различными опухолями на сегодняшний день выросла на 12% по сравнению с 1990-ми годами. Факторы образа жизни, такие как ожирение, курение, пьянство и отсутствие детей, играют определенную роль в этом увеличении.Дальнейший анализ показал, что темпы распространенности некоторых видов рака значительно возросли в связи с современным образом жизни. Так, заболеваемость раком печени увеличилась на 59% за последние 10 лет – отчасти из-за чрезмерного потребления алкоголя и избыточного веса, а число случаев злокачественной меланомы кожи выросло на 54% – в основном из-за популярности поездок в жаркие страны и использования солярия. Что касается рака матки, то показатели данной болезни выросли с 23 случаев на 100000 человек в 2001—2003 годах до 29 случаев на 100000 в 2011—2013 годах. Теперь рак матки является четвертым самым распространенным видом рака у женщин после рака молочной железы, рака кишечника и рака легких. Заболеваемость раком молочной железы также выросла на 8% в течение 10 лет – со 152 случаев на 100000 человек до 165 случаев на 100000 человек.Эксперты отмечают, что риск развития рака груди выше у женщин, которые не имели детей и никогда не кормили грудью, а также у тех, кто курит, употребляет алкоголь или страдает ожирением. Во время беременности и грудного вскармливания уровни эстрогена, который может вызывать опасные опухоли, падают. Кроме того, во время беременности повышаются уровни прогестерона, и исследователи полагают, что этот гормон может защитить от рака. Согласно статистике, сегодня 1 из 5 женщин является бездетной в возрасте 45 лет, и эта цифра увеличилась вдвое по сравнению с 1940-ми годами.Многие люди часто думают, что рак – это плохие гены или просто невезение. И хотя гены играют важную роль в возникновении рака, есть много вещей, которые люди могут изменить в своей жизни, чтобы предотвратить развитие этой болезни. Наиболее важными в данном отношении являются правильное питание, отказ от курения и употребления алкоголя, поддержание здорового веса и регулярные физические упражнения.