Собаки защищают детей от развития тревожного расстройства

Авторами нового эксперимента стали сотрудники из Медицинского центра Бассет, Медицинской школы Дартмутского колледжа, а также Университета Оклахомы.По словам научных работников, в проектах приняли участие 643 ребенка. Сообщается, что возраст мальчиков и девочек варьировался от 6 до 7 лет. Следует заметить, что у 370 репондентов была собака, а у остальных добровольцев – нет. Как заявили эксперты, родители детей также принимали активное участие в реализации исследований. Все испытуемые отвечали на несколько вопросов, касающихся их состояния здоровья.Результаты клинических наблюдений опубликованы в Science World Report. По словам специалистов, новые опыты позволили врачам сделать интересный вывод. Оказалось, что 12% детей, имеющих домашнего животного, подвергались возникновению тревожного расстройства. При этом, соответствующий показатель среди мальчиков и девочек, без питомца, был равен 21%. Более того, выяснилось, что ребята, у которых есть собака, менее тревожны.Группа ведущих специалистов сходится в мысли, что взаимодействие детей с домашними животными позволяет укрепить психику ребенка.