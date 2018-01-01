Почему зубы у женщин портятся гораздо быстрее, чем у мужчин

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Женские гормоны, связанные со способностью к деторождению, способствуют тому, что зубы у женщин портятся гораздо быстрее, чем у мужчин, говорится в исследовании.Автор исследования, профессор университета Орегона Джон Лукакс изучил сведения о распространенности кариеса в зависимости от пола среди доисторических общин и современных людей, а также опубликованные ранее исследования на эту тему.Ученый подтвердил данные о том, что женщины чаще испытывают проблемы с зубами, чем мужчины, и поставил задачу выяснить причины этих различий.Распространение кариеса связывают с переходом от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и скотоводству – по мнению ученых, различия в состоянии зубов у мужчин и женщин вызваны переходом к оседлости, изменившем поведение, особенности разделения труда между полами, питание.Однако, как отмечает Лукакс, данные из совершенно разных в культурном и экологическом отношении общин показывают одну картину – во всех случаях у женщин зубы хуже, чем у мужчин.Автор исследования отмечает, что переход к сельскому хозяйству привел к изменению в образе жизни - он стал менее подвижным, а женщины стали рожать больше детей, что привело к изменению гормонального фона."Совместное воздействие роста уровня деторождения, изменений в питании и разделении труда во время перехода к аграрному обществу привели к половым различиям в распространении кариеса", - заявил ученый.По его мнению, на ухудшение состояния зубов у женщин повлиял женский гормон эстроген, которого при более высоком уровне деторождения стало больше.Кроме того, свою роль сыграли различия в составе и количестве слюны - у женщин меньше слюны, чем у мужчин, и остатки пищи удаляются медленнее.Также во время беременности состав слюны и ее защитные свойства меняются. Важное действие может оказывать изменение диеты во время беременности.Ученый отмечает, что взаимодействие всех этих факторов пока не изучено. "Однако их воздействие на состояние зубов женщин может быть значительным.Тот факт, что распространенность кариеса у женщин с возрастом растет быстрее, чем у мужчин, в разных этнических группах, в разных экологических и культурных условиях поддерживает эту интерпретацию", - говорит исследователь.