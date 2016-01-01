Онкологи назвали еще одну причину появления рака груди

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование, проведенные онкологами в университете Пенсильвании, показали, что грудные импланты вызывают рак груди, причем текстурные чаще, чем гладкие.Food and Drug Administration - управление по контролю за продуктами и лекарствами США в 2017 году также признали, что существует связь между грудными имплантами и анапластической крупноклеточной лимфомой(редким видом рака).Операции по увеличению груди стали очень популярны. Согласно статистике за 2016 год, только в США были сделаны операции 290 тысячам женщин. Ранее уже находили связь между заболеванием раком и грудными протезами, ученые углубились в эту проблему и выяснили, что поверхность импланта в этом плане играет очень серьезную роль. Анапластическая крупноклеточная лимфома (BIA-ALCL) – тяжелая форма рака, которую чаще всего и вызывают именно текстурные импланты. В 1990-е такие виды протезов груди были особенно модными, поскольку хорошо соединялись с внутренними тканями и не «съезжали», таким образом, грудь выглядела естественно.Первые случаи заболевания, причиной которых были импланты, зафиксированы в 97 году двадцатого столетия. Ученые проделали большую работу, изучив более 115 научных статей, в которых описывалось течение заболевания у 95 пациенток. В результате были определены категории риска, способы диагностики и лечения. Опухоли, вызванные грудными имплантами, которые имеют именно текстурную форму, являются наиболее распространенными, и поражают одну женщину из 30 тысяч.