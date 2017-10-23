Рак шейки матки: 6 симптомов, которые нужно знать каждой женщине

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Рак шейки матки является одним из самых страшных видов этой болезни из-за высокой смертности.По данным Американского общества исследований рака, около 4120 женщин умерли до конца 2016 года от рака шейки матки.Возможно, эти цифры могут показаться шокирующими, но на самом деле, в течение последних 30 лет уровень смертности от этого вида рака снизился на 50%.Причин, по которым это произошло очень много, но эксперты подчеркивают важность того, что были разработаны диагностические тесты для ранней диагностики, а также у населения значительно повысился уровень знаний о факторах, которые его вызывают и симптомах.Благодаря этому, женщины имеют больше возможностей вовремя обнаружить какие-либо изменения и обратиться к врачу.Таким образом, статистика может измениться в положительную сторону, если все эти методы раннего выявления рака станут достоянием широкой публики.Хотя в большинстве случаев рак шейки матки возникает в пожилом возрасте, он никогда не бывает слишком рано, чтобы быть в курсе его симптомов, спасти жизнь себе или близкому человеку.Знание — это сила, не только чтобы лучше контролировать свою собственную жизнь, но и помогать другим.Вирус папилломы человека (ВПЧ), проявляется в виде папиллом, особенно в области влагалища.Некоторые виды этого вируса являются триггером для возникновения рака шейки матки. Хотя ВПЧ не означает, что вы обязательно заболеете этим видом рака, он значительно повышает шансы на это.Зная об этом, если вы заметили какие-либо новые папилломы, не медлите и обратитесь к врачу, чтобы он проверил состояние вашего здоровья.Одним из первых следствий этого вида рака является разрушение стенок матки. При этом отходы удаляются через влагалище.Выделения у каждой женщины отличаются по внешнему виду и запаху. Они также могут изменяться в зависимости от менструационного цикла и момента овуляции. Но каждая женщина знает, какие они бывают в норме.Так что, если вы заметили, что выделения изменились, советуем обратиться к специалисту. Обратите внимание, что это обстоятельство часто предупреждает нас о какой-либо проблеме или инфекции.Как мы уже говорили, рак шейки матки разрушает ее стенки. Если это происходит в очень агрессивной форме, обычно чувствуется острая боль в этой области.Также может возникнуть кровотечение, результат разрывов органов. Были зарегистрированы случаи, когда это происходило в мочевом пузыре и прямой кишке.В результате, кровь может появиться в моче и других выделениях.Одним из наиболее распространенных осложнений при раке шейки матки является анемия.Она сопровождается усталостью и тахикардией, которые возникают, даже если вы не прилагали никаких усилий сверх обычного.Если, например, вы вдруг чувствуете, как сердце ускоряется при подъеме по лестнице, по которой вы спокойно ходили каждый день, это признак того, что вы должны сдать анализ крови, чтобы проверить ваш уровень железа.Когда матка разбухает, она сдавливает соседние органы, в частности, почки и мочевой пузырь. Это нарушает работу мочевыводящей системы.Таким образом, в дополнение к боли, вы постоянно испытываете позывы к мочеиспусканию, потому что мочевой пузырь постоянно опустошается. Если это происходит с вами, стоит прислушаться к этим симптомам и обратиться к врачу.Помните о том, что выделительная система очень важна для нашего здоровья. Если отходы остаются внутри, они попадают в кровь, а вместе с ней во все внутренние органы.Когда вы вдруг начинаете терять вес, при этом не меняя свою диету или образ жизни, не спешите радоваться, а лучше спросите, почему.Все мы хотим быть стройными, но потеря килограммов никогда не бывает спонтанной, всегда есть причина.В случае рака шейки матки, как правило, он идет рука об руку со снижением аппетита, этим симптомом тоже не следует пренебрегать.Мы перечислили основные симптомы этой ужасной болезни. Не откладывайте медицинское обследование из-за страха, что у вас могут найти рак шейки матки.Многие из этих симптомов могут быть вызваны и другими, менее серьезными заболеваниями, однако они также нуждаются в лечении. Не бойтесь.В любом случае, время является вашим союзником, когда речь идет о здоровье. Чем раньше мы узнаем, что происходит, тем скорее мы сможем начать борьбу с болезнью.м