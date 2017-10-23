Структура ВИЧ впервые расшифрована полностью

Открытие, которое только что сделали в Университете Алабамы (University of Alabama), может значительно упростить борьбу с вирусом иммунодефицита человека. В течение более чем 20 лет ученые бились над расшифровкой структуры вируса, состоящего из 15 белков, и, наконец, им удалось выяснить, как устроен последний его сегмент и воссоздать его. Кроме того, что теперь науке наконец-то известна вся структура вируса полностью, проведенные изыскания важны еще по одной причине.Найденная «деталь паззла» играет ключевую роль в репликации вируса, и если удастся остановить работу цитоплазматического концевого рецептора (или цитоплазматического хвоста) белка gp41, то вирус не сможет инфицировать клетки. Именно с помощью цитоплазматических концевых рецепторов ВИЧ прикрепляется к клетке-хозяину.Ученые рассказали, что исследование заняло около двух лет. Найденная структура находилась внутри белка gp41, а этот белок, в свою очередь участвует в процессе инфицирования. Он располагается в оболочке вируса и «зацепляет» клетку-хозяин, используя, как выяснилось, цитоплазматический хвост. Затем вирус сливается с клеткой. Если найти способ помешать этому процессу – вирус будет обезоружен, поэтому открытие американских специалистов может стать поворотным моментом в борьбе с ВИЧ. До создания полноценного метода терапии еще долго, но уже сейчас ясно, что это только вопрос времени.