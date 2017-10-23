Структура ВИЧ впервые расшифрована полностью
Найденная «деталь паззла» играет ключевую роль в репликации вируса, и если удастся остановить работу цитоплазматического концевого рецептора (или цитоплазматического хвоста) белка gp41, то вирус не сможет инфицировать клетки. Именно с помощью цитоплазматических концевых рецепторов ВИЧ прикрепляется к клетке-хозяину.
Ученые рассказали, что исследование заняло около двух лет. Найденная структура находилась внутри белка gp41, а этот белок, в свою очередь участвует в процессе инфицирования. Он располагается в оболочке вируса и «зацепляет» клетку-хозяин, используя, как выяснилось, цитоплазматический хвост. Затем вирус сливается с клеткой. Если найти способ помешать этому процессу – вирус будет обезоружен, поэтому открытие американских специалистов может стать поворотным моментом в борьбе с ВИЧ. До создания полноценного метода терапии еще долго, но уже сейчас ясно, что это только вопрос времени.
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Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни
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