Сердечный приступ при диабете может ощущаться иначе

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Люди, страдающие диабетом, при инфаркте не всегда ощущают острую боль в груди, как это происходит у всех остальных, согласно небольшому исследованию, проведенному в Университетском колледже Лондона (University College London). Возможно, именно поэтому смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов с диабетом значительно больше (в три раза выше средней по популяции, а если говорить об инфаркте – в шесть раз выше).Специалисты рассказали, что диабет не только мешает работе сердца – например, он может способствовать блокировке сосудов – но и повреждает нервы, в результате чего острая боль, которую ощущал бы пациент, не страдай он диабетом, превращается в обычный дискомфорт.В работе участвовало 39 человек, каждый из которых лечился в одной из лондонских больниц. Всем им было от 40 до 90 лет, половина принадлежала к европейской расе, большинство было мужского пола. У 35 человек был диагностирован диабет 2 типа, у четверых – 1 типа.Многие участники сообщили, что чувствовали неудобство и боль в груди, но симптомы не были достаточно серьезными, чтобы записаться по их поводу к врачу. Во многих случаях пациенты и не подумали, что у них произошел инфаркт, так как ожидали совершенно иного. Такие атипичные проявления могут привести к тому, что больные не обращаются вовремя за медицинской помощью, что, в свою очередь, становится причиной более низкой выживаемости и большего количества осложнений.Исследование было небольшим, и оно не может претендовать на роль полноценной научной работы, отражающей роль диабета в диагностике инфаркта миокарда, однако оно подтверждает гипотезу о том, что пациенты с диабетом могут ощущать происходящее с ними не совсем так, как все остальные. Прогрессирующая нейропатия может сослужить им плохую службу. Ученые призвали больных регулярно посещать врача, вести здоровый образ жизни, следить за давлением и холестерином, а также помнить, что сердечный приступ у них может проявляться иначе.