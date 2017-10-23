Препараты для похудения могут стать причиной рака печени

Некоторые препараты для похудения, основанные на растительных экстрактах, очень опасны для здоровья и могут привести к развитию рака печени, предупреждают ученые из National Cancer Centre Singapore (Сингапур).Они изучили данные о 1400 пациентах из Азии (Китай, Корея, Япония и т.д.), Европы (Франция, Испания, Италия) и регионов Северной Америки. Эта проверка подтвердила еще ранее выдвигавшуюся гипотезу о том, что так называемые жиросжигающие препараты на основе трав, содержащих аристолоиновую кислоту, способны провоцировать появление онкологических заболеваний. Действительно, многие пациенты заболели раком печени после приема таких средств.Наиболее опасными оказались средства, содержащие растения кирказон и копытник. Присутствующий в них компонент – аристолохиевая кислота – разрушительно действует на печень, убедились исследователи. При анализе ДНК больных было обнаружено, что в 78% случаев рак печени был связан с генными мутациями, вызванными воздействием аристолохиевой кислоты. Ранее ученые высказывались о том, что аристолохиевая кислота содействует развитию рака почек и органов мочеполовой системы.Отметим, что во многих странах лекарства с содержанием аристолохиевой кислоты запрещены к распространению и продаже. Но авторы нового исследования пояснили, что изучали случаи рака печени из-за употребления подобных препаратов, которые принимались людьми до запрета. По их словам, заболевание как последствие приема средств для похудения может развиться лишь спустя годы. Поэтому люди, принимавшие опасные препараты до введения запрета на них, находятся в зоне риска.«Случаи рака печени, вызванные кирказоновыми снадобьями для похудения, будут возникать еще несколько ближайших лет», - таков прогноз специалистов.