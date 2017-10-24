Обнаружен способ лечения гипертонии без помощи лекарств

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Дистанционные консультации врачей являются таким же эффективным средством лечения повышенного артериального давления, как и лекарства. К такому выводу пришли исследователи из Heart and Stroke Association в Канаде.С каждым годом во многих странах увеличивается количество рецептов на лекарства для профилактики и лечения повышенного артериального давления. Гипертония стала реальностью для миллионов людей, и по самым скромным оценкам, отличные от нормы показатели давления отмечаются у половины взрослого населения нашей страны. Тем важнее отыскать альтернативные методы лечения этого расстройства, так как лекарства от давления часто имеют серьезные побочные эффекты. Канадские ученые выяснили, что одним из подобных методов может быть дистанционное консультирование специалистов.В ходе экспериментов ученые привлекли 264 пациента с гипертонией, за которыми наблюдали в течение года. Средний возраст добровольцев составил 58 лет, а их показатели давления находились в области 140/90, что клинически означает первую стадию гипертонии. Большинство пациентов уже принимали, по крайней мере, одно лекарство для лечения повышенного артериального давления. Добровольцев разделили на две группы, и в первой люди также получали консультации врачей по интернету. Участникам обеих групп присылали письма по электронной почте, вначале еженедельные, а затем и ежемесячные.Оказалось, что консультации врачей и разного рода популярные видеоролики являются значительно более сильной мотивацией для того, чтобы начать вести более правильный образ жизни, положительно влияющий на снижение давления. К концу исследования у участников первой группы среднее систолическое давление снизилось на 10 мм ртутного столба, а во второй группе этот показатель составил всего 6 мм.Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты могут стать еще одним доказательством того, как полезно изменить образ жизни человеку с повышенным давлением, прежде чем начать принимать сильные лекарства.