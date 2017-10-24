Диспансеризация и жизненно важные лекарства: чего ждать в ближайшем будущем?

С 1 января 2018 года российское здравоохранение ждут некоторые изменения. В частности, они коснутся перечня жизненно важных лекарств и порядка прохождения диспансеризации. Новый список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет дополнен: в него войдут еще 60 новых лекарств и восемь препаратов для терапии в области онкологии и лечения сердечно-сосудистых, а также некоторых других заболеваний.Кроме того, 25 лекарственных средств будут доступны для льготных категорий граждан. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Некоторые из лекарств, которые только войдут в список, относятся к категории самых современных, отметила вице-премьер Ольга Голодец, добавив также, что перечень ЖНВЛП будет пересмотрен, и лекарства, которые уже устарели, из него рано или поздно удалят.Второе нововведение касается процесса диспансеризации. Руководитель министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что некоторые категории взрослых людей смогут проходить диспансеризацию чаще, чем один раз в три года (такой порядок установлен сейчас). Кого именно коснутся изменения, министр не упомянула, известно только, что эти люди смогут бесплатно обследоваться каждые два года. Детей будут осматривать так же, как и раньше – раз в год, основную массу взрослых людей – раз в три года.