Правда ли, что после смерти люди понимают, что они умерли?

Есть ли жизнь после смерти? Этим вопросом хотя бы раз в жизни задавался практически каждый из нас. И хотя у ученых все еще нет доказательств того факта, что после смерти существует загробный мир, вера в то, что он действительно есть, достаточно велика.Очередное исследование в этой области представили ученые из Медицинской школы Лангон при Университете Нью-Йорка (NYU Langone School of Medicine). Сэм Парниа (Sam Parnia) и его коллеги изучили истории почти 2000 пациентов, переживших клиническую смерть после сердечного приступа. 330 из них выжили, а почти половина из них (140 человек) отметили, что помнят, что что-то происходило после того, как их сердце остановилось.Ученые побеседовали с пациентами, выжившими после клинической смерти, а также с врачами и медсестрами, присутствовавшими при реанимации. Некоторые пациенты практически дословно смогли воспроизвести разговоры, которые они услышали после клинической смерти, или же описать действия медицинского персонала. Один из выживших пациентов, сердце которого не билось в течение трех минут, подробно описал, что происходило в реанимации в то время, пока он был мертв, отдельно отметив звуки, издаваемые аппаратами, находившимися в комнате.Каждый пятый пациент рассказал, что после смерти испытал умиротворенность, а около 30% опрошенных заявили, что все вокруг происходило как в замедленной съемке. Пациенты также упоминали яркий свет и вспышки, выход из собственного тела, а также видели медицинскую палату как бы сверху – о таком люди, пережившие клиническую смерть, упоминают довольно часто. Ученые полагают, что подобные чувства испытывает гораздо большее количество людей, переживших клиническую смерть, но из-за действия седативных препаратов они забывают об этом.Полученные авторами данные косвенно указывают на то, что мозг продолжает работать , а сознание сохраняется даже после того как сердце перестает биться, а пациент фактически умирает. Если это действительно так, то умерший пациент может услышать констатацию собственной смерти.Исследователи поясняют, что активность головного мозга после остановки зависит от количества кислорода. Они собираются продолжать свои исследования в области посмертного опыта и пограничных состояний, чтобы понять, сколько кислорода нужно, чтобы мозг вновь заработал после клинической смерти, а также каким образом посмертный опыт влияет на активность мозга.Это поможет разобраться, что же происходит с сознанием и телом после смерти, можно ли усовершенствовать реанимационные процессы и что на самом деле находится по ту сторону жизни.